IAB Europe выставила на обсуждение новую версию GDPR-фреймворка

IAB Europe в партнёрстве с IAB Tech Lab опубликовала предварительный вариант технической спецификации для второй версии Transparency & Consent Framework (TCF v2.0), цель которого — содействие соблюдению требований Общего регламента по защите данных (GDPR) и ePrivacy поставщиками рекламных технологий.

Документ будет доступен для публичного комментирования в течение 30 дней.

Фреймворк IAB предлагает компаниям платформу, с помощью которой они могут управлять получением согласия на сбор данных от пользователей согласно стандартам GDPR.

В новой версии учтены пожелания издателей касательно более детальных настроек. Благодаря более чётким условиям и правилам, изложенным в TCF v2.0, у паблишеров и поставщиков рекламных технологий будет больше возможностей для правильного сбора персональных данных и управления ими.

Основные изменения в TCF v2.0

Обновлённый фреймворк призван обеспечить большую прозрачность и больший контроль для потребителей и издателей касательно сбора личных данных. Среди основных изменений:

  • Расширение первоначальных целей обработки персональных данных с пяти до двенадцати, чтобы обеспечить более глубокий контекст.
  • Возможность пользователей явно выражать «право на возражение» поставщику, собирающему и обрабатывающему их данные.
  • Усиление контроля за согласием на обработку данных и тем, как поставщики могут использовать эти данные (включая точные данные геолокации).

Напомним, что Google первую версию TCF не принял, но намерен интегрировать TCF v2.0 после официального релиза.



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