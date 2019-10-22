IAB Europe выставила на обсуждение новую версию GDPR-фреймворка
IAB Europe в партнёрстве с IAB Tech Lab
Документ будет доступен для публичного комментирования в течение 30 дней.
Фреймворк IAB предлагает компаниям платформу, с помощью которой они могут управлять получением согласия на сбор данных от пользователей согласно стандартам GDPR.
В новой версии учтены пожелания издателей касательно более детальных настроек. Благодаря более чётким условиям и правилам, изложенным в TCF v2.0, у паблишеров и поставщиков рекламных технологий будет больше возможностей для правильного сбора персональных данных и управления ими.
Основные изменения в TCF v2.0
Обновлённый фреймворк призван обеспечить большую прозрачность и больший контроль для потребителей и издателей касательно сбора личных данных. Среди основных изменений:
- Расширение первоначальных целей обработки персональных данных с пяти до двенадцати, чтобы обеспечить более глубокий контекст.
- Возможность пользователей явно выражать «право на возражение» поставщику, собирающему и обрабатывающему их данные.
- Усиление контроля за согласием на обработку данных и тем, как поставщики могут использовать эти данные (включая точные данные геолокации).
Напомним, что Google первую версию TCF не принял, но намерен интегрировать TCF v2.0 после официального релиза.
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22.10.2019 12:50