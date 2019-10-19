Zappos согласился компенсировать утечку данных: пользователи получат скидку в 10%, юристы — почти $1,6 млн

В октябре 2019 года онлайн-магазин Zappos уведомил пользователей, которых могла коснуться утечка данных семь лет назад, о том, что суд по этому делу пришел к заключению и что им полагается компенсация. Пострадавшие, которые подали на компанию в суд, получат по $2500. Всем, кого могла задеть утечка, предлагается скидка в 10% на товары компании. Оплата юристов, представлявших интересы пользователей, составит почти $1,6 млн, пишут AIN.UA

Что случилось?

В январе 2012 года хакеры выкрали данные 24 млн пользователей онлайн-магазина Zappos, включая почтовые адреса и данные карт. На компанию подали в суд 9 пользователей, которых коснулась эта утечка. Zappos обвинили в том, что компания недостаточно хорошо защищала пользовательские данные и должна выплатить им компенсацию.

Что решил суд?

В октябре 2019 года стороны пришли к мировому соглашению. Но по условиям соглашения, пострадавшие пользователи могут рассчитывать на скидку в 10% на товары компании (ее можно передать или подарить кому-то). Истцы получат по $2500 на человека (общая сумма компенсации составит $22 500, а юристы, представлявшие их интересы — $1,59 млн.

Соответствующие условия содержатся в письмах, которые компания разослала пользователям. Одно из таких писем получил украинский предприниматель Алекс Жуков.

Это — еще не окончательное решение суда, финальные слушания состоятся 20 декабря 2019 года. Кодом на скидку можно воспользоваться до 31 декабря 2019 года.


Ольга Карпенко, AIN

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