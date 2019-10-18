Команда «Громадське» обвинила авторов популярного Telegram-канала о дизайне в плагиате сайта

Глава digital-направления «Громадське» Артем Арутюнян опубликовал сообщение о плагиате сайта. По его словам, команда, запустившая сайт о дизайне Design Glory, в значительной степени скопировала его дизайн у самого «Громадське». Сайт запустили авторы популярного Telegram-канала о дизайне UI/UX Designer. Редакция AIN.UA связалась с обеими сторонами дискуссии и выяснила детали.

Обвинения в плагиате

Чтобы доказать, что команда Design Glory скопировала дизайн у «Громадського», Артем выложил в Facebook сравнение скринов обоих сайтов. Сегодня обращение по поводу плагиата появилось и на сайте самого «Громадське».

Они актуальны на момент публикации поста, 16 октября 2019 года, по состоянию на 17 октября внешний вид Design Glory немного поменялся (к примеру, по словам Артема, в Design Glory удалили блок «Поддержать проект», где принимались платежи в рублях).

Как Артем рассказал редакции AIN.UA, линк на сайт Design Glory ему прислал коллега, который работал над изменениями в дизайне «Громадське».

«Достаточно взглянуть на скрины. Сайт «Громадське» проходил длинный путь эволюции и изменений, как в период разработки, так и после релиза. Когда у тебя веб, существующий годами, решения от дизайн-команд, желания/идеи редакции и технические ограничения — есть много неочевидных и неидеальных решений, которые в других условиях (при создании собственного проекта) работали бы иначе», — объясняет он свои подозрения.

По словам Артема, до того, как написать о ситуации в Facebook, он связывался с Евгением Трейгером (один из владельцев сайта Design Glory) с просьбой объяснить, почему так получилось. «Он объяснил, что похожих сайтов много, что о «Громадське» ничего не знает, и пытался троллить», — говорит Артем Арутюнян.

По его словам, хостинг-провайдер, которым пользуются владельцы сайта, находится в РФ , данные о собственнике домена скрыты. «Выглядит так, что нам нужно будет в роSSийской юрисдикции доказывать плагиат и только потом появится возможность требовать изменений в вебе. Но парни уже начали удалять некоторые элементы дизайна и в любой момент смогут поменять другие. В таком случае продолжать юридические процедуры не сможем», — объясняет Артем.

Точка зрения владельцев Design Glory

«Нам неприятно, когда журналисты обвиняют нас в воровстве, не имея подкрепленных аргументами доказательств. Нам жаль, что «Громадське» считают свой сайт единственным, с уникальной структурой: на самом деле, таких страниц очень и очень много. Действительно, наша цветовая гамма похожа, но мы в свою очередь вдохновлялись известным сайтом PornHub», — ответили редакции в Design Glory.

Команда сайта отмечает, что многие элементы их сайта вообще не похожи на «Громадське», например, страница «Про нас». «Работая в сфере дизайна, нужно понимать, что у большинства блогов структура сайта очень похожа. Если проанализировать нашу страницу, можно заметить, что у нас совсем другая структура блоков и разделов», — говорится в заявлении.

По версии Design Glory, они поделились контактами своих юристов с «Громадське», но не получили обратной связи, и со своей стороны готовы встречаться и доказывать уникальность своего проекта (в «Громадськом» говорят, что юристы уже пытались связываться с авторами этого сайта, но обратной связи не было).

В комментариях к публикации «Громадського» на Facebook пользователи также указывают на то, что похожий по дизайну шаблон сайта есть в продаже в онлайне. Команда «Громадського» приводит в пример демо-версию шаблона, чтобы показать: сайт издания и этот шаблон не похожи.