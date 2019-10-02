Суд ЕС: использование cookie-файлов требует «активного согласия» пользователей

Суд Европейского союза постановил, что использование cookie-файлов на сайтах требует «активного согласия» пользователей, а предустановленные «флажки» являются неправомерными. Другими словами, люди должны сами ставить эту галочку.

Вмешательство Европейского суда потребовалось в связи с обращением от Федерального суда Германии, который рассматривал спор между Федерацией потребительских организаций и компанией Planet49.

В 2013 году Planet49 организовала лотерею. Чтобы получить доступ к сайту, пользователям нужно было дать согласие на сбор данных. При этом они видели предустановленный «флажок», благодаря которому автоматически давали своё согласие. Чтобы выразить несогласие, пользователям нужно было убрать галочку. Федерация потребительских организаций Германии расценила это как нарушение GDPR.

Согласно решению суда ЕС , всякий раз при попытке открыть страницу соответствующего сайта пользователь должен давать своё «активное согласие», прежде чем веб-клиенту придёт запрос от сервера на передачу cookie-файлов.

При этом запрос на получение согласия должен быть чётко изложен, а сам пользователь — ознакомлен с условиями последующего использования своих персональных данных и доступа к ним третьими сторонами.