Организация, раздающая IP-адреса в Европе, посоветовала украинскому провайдеру «зарегистрироваться у властей ДНР»

Организация RIPE NCC предложила украинскому интернет-провайдеру зарегистрироваться в ДНР, чтобы получить у нее услугу. Об этом в Facebook сообщил член правления ассоциации ИнАУ Максим Тульев. Редакция AIN.UA выяснила детали этой ситуации, пишут AIN.UA

По словам Тульева, ему стало известно о ситуации, в которой оказался украинский интернет-провайдер (не захотевший указывать название). Провайдеру нужна была помощь от организации RIPE NCC по вопросу о работе с компанией-провайдером из Шахтерска, Донецкой области.

Деталей ситуации, по которой провайдер обратился к RIPE, нет, но вероятно речь может идти о вопросах распределения IP-адресов, которые были выделены на территории, которые сейчас находятся под контролем ДНР.

Что такое RIPE NCC

RIPE NCC — это некоммерческая организация со штаб-квартирой в Амстердаме, региональная интернет-регистратура, которой ICANN делегировала право выделять IP-адреса местным регистратурам интернета (т.е. интернет-провайдерам) в регионе Европы.

Редакция AIN.UA ознакомилась с письмом из поддержки RIPE:

«Мы поняли, что конечный пользователь находится в Шахтерске, который находится в пределах территории ДНР. Это означает, что детали компании «заморожены» в украинском госреестре (по словам Тульева, данные компании в ЕГРПОУ являются актуальными — ред.), и они должны были зарегистрироваться как компания у властей ДНР. Мы понимаем, что вы как украинская компания не хотели бы работать с документацией ДНР. Однако для RIPE NCC критично увидеть, что компания, которой были выделены ресурсы (IP-адреса — ред.), должным образом представлена. Пожалуйста, обсудите ситуацию с вашим пользователем и дайте знать, зарегистрированы ли они у властей ДНР, и могут ли предоставить свежую выдержку из реестра ДНР, с указанием, кто является представителем компании».

В RIPE NCC опровергают такую трактовку письма

Директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE NCC Алексей Семеняка опроверг утверждение о том, что это письмо можно расценивать как рекомендацию зарегистрироваться в ДНР. По его словам, организация обратилась с таким запросом, чтобы уточнить актуальные данные о компании, которая действовала на территории Украины, а потом оказалась на территории ДНР, и, соответственно, в украинском реестре данные о ней могли устареть. Приводим комментарий организации ниже: