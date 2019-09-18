В Государственной судебной администрации майнили криптовалюту

Сотрудники правоохранительных органов сообщили о подозрении двум работникам госпредприятия "Информационные судебные системы" Государственной судебной администрации (ГСА), которые наладили работу целой майнинговой фермы и нескольких интернет-магазинов на серверах и оборудовании ГСА.

Об этом говорится в телеграм-канале директора ГБР Романа Трубы.

При осмотре дата-центра предприятия ГСА было установлено наличие вредоносного программного обеспечения, а также факт незаконного использования мощностей и электроэнергии. На сайте ГБР говорится, что майнинг происходил по меньшей мере с 1 января 2018 года, для этого использовалось программное обеспечение MinerGate. Также на серверах нашли инсталляционный файл программы с функцией слежения.

Для майнинга использовались отдельные ноутбуки ГП "ИСС", которые используются для настройки серверов, компьютеров ГСА и судов Киева .