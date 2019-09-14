Гэри Илш: изменения в обработке nofollow были призваны улучшить сигналы ссылок

На Webmaster Conference в Японии сотрудник Google Гэри Илш рассказал о мотивах, которые побудили Google изменить подход к обработке ссылочного атрибута rel=”nofollow”.

По его словам, эти изменения были призваны улучшить ссылочные сигналы и, соответственно, результаты поиска. Согласно Илшу, из-за nofollow поисковик терял полезную информацию о ссылках.

Уже довольно давно в отрасли поискового маркетинга поднимается вопрос о злоупотреблении этим атрибутом. Многие сайты закрывают вообще все исходящие ссылки, хотя так быть не должно. Возможно, это и привело к потере тех данных, которые важны для Google .

При этом улучшая ссылочные сигналы, Google получает возможность возвращать пользователям более релевантные результаты поиска.

«Из-за nofollow мы теряли важные данные, которыми обладают ссылки. Теперь мы сможем предоставлять лучшие результаты поиска», — заявил Илш в ответ на вопрос одного из участников мероприятия.

Что касается рекомендаций для владельцев сайтов, то им, по большей части, ничего специально делать не нужно:

«В целом вам ничего не надо делать в связи с этим. Nofollow работает, как и работал. Если вы хотите помочь Google лучше определять типы ссылок, используйте атрибуты sponsored и ugc», — отметил Илш.