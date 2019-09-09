Джон Мюллер о восстановлении сайтов после Core Updates

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос касательно восстановления сайтов после обновлений основного алгоритма (Core Updates).

В целом он обозначил четыре основных пункта, о которых стоит помнить при ухудшении позиций ресурса после таких обновлений:

  • Страницы, которые потеряли трафик, не являются наказанными. Хотя эффект от санкций и запуска апдейта может быть схожим, это разные вещи. При наложении санкций Google информирует владельца сайта через Search Console о нарушении правил для вебмастеров. При потере позиций после обновления основного алгоритма таких оповещений нет. В целом ухудшение ранжирования после таких апдейтов не связано с тем, что владелец сайта что-то нарушил.
  • Обновления основного алгоритма призваны повысить релевантность результатов поиска. Соответственно, более релевантные страницы после апдейта улучшат свои позиции, а менее релевантные – ухудшат.
  • Чтобы улучшить ранжирование сайта не нужно ждать следующего апдейта.
  • Core Updates обычно не связаны со спамом.

Мюллер также сослался на недавний пост на тему обновлений основного алгоритма в блоге Google для вебмастеров, где можно ознакомиться с детальной информацией по этим апдейтам.

Что касается сроков восстановления сайтов, то они зависят от того, как быстро вебмастера улучшат свои страницы. Алгоритм Google постоянно обновляется, поэтому ждать следующего Core Update, чтобы увидеть изменения в ранжировании, не нужно.

В завершение своего ответа Мюллер ещё раз отметил, что потеря позиций в результате таких обновлений не является признаком плохого качества страниц или других нарушений. Основное для Google – релевантность контента. Соответственно, при аудите ресурса следует уделить внимание не только возможным техническим ошибкам и качеству, но и факторам релевантности.

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