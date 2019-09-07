Apple позволит покупать криптовалюты с помощью iPhone

Apple позволит покупать криптовалюты с помощью iPhone

Вице-президент по развитию Apple Pay Дженнифер Бейли подтвердила интерес со стороны компании к стремительно развивающемуся сегменту криптовалют. В Apple, как заявила топ-менеджер, видят потенциал в этом и будут следить за криптовалютами, сообщает CNN.

Несмотря на то, что у компании уже есть все ресурсы, чтобы внедрить в свои продукты криптовалютные решения, пока Apple не торопится с этим. Всё дело в том, что заинтересованность физических и юридических лиц в криптовалютах пока нивелируется отсутствием чёткого отношения к криптовалютам со стороны властей.

При этом, несмотря на запрет майнинговых приложений в App Store, уже в ближайшее время может появиться возможности покупки криптовалют через Apple Pay и использования гаджетов для верификации на криптовалютных биржах.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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