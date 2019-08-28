Интернет-издание "НВ" заявило о взломе

На сайте вышел материал "Украинские военнослужащие — главная проблема Яворовского учебного центра".

Издание "НВ" заявило о взломе неизвестными лицами админпанели сайта, в результате которого материал от 26 августа "Во Львовской области столкнулись четыре автомобиля: два человека погибли, шестеро травмированы" заменили публикацией с заголовком "Украинские военнослужащие — главная проблема Яворовского учебного центра".

Фото: НВ

"Редакция НВ расценивает это как откровенную циничную провокацию как против нашего ресурса, так и против Вооруженных Сил Украины", - говорится на сайте издания.

Материал сняли с публикации.

"НВ" планирует обратиться в правоохранительные органы.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
AdSense будет блокировать недействительный трафик ещё до показа рекламыAdSense будет блокировать недействительный трафик ещё до показа рекламы
Google, Intel и Microsoft создали консорциум по защите данныхGoogle, Intel и Microsoft создали консорциум по защите данных
Объем рынка медийной интернет-рекламы в первом полугодии 2019 составил почти 2 млрд грнОбъем рынка медийной интернет-рекламы в первом полугодии 2019 составил почти 2 млрд грн
YouTube запретил правообладателям монетизировать короткие аудиоYouTube запретил правообладателям монетизировать короткие аудио
Instagram увеличивает количество рекламы в сервисеInstagram увеличивает количество рекламы в сервисе
Блок рекламы


Похожие новости
Microsoft сообщил о взломе Outlook. Компания советует сменить пароли
США обвинили двух украинских хакеров во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагамСША обвинили двух украинских хакеров во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагам
Киберполиция задержала подозреваемого во взломе сайта министерстваКиберполиция задержала подозреваемого во взломе сайта министерства
РоSSийских хакеров подозревают во взломе сети правительства ФРГРоSSийских хакеров подозревают во взломе сети правительства ФРГ
DJI обвинила киберэксперта во взломе своих серверовDJI обвинила киберэксперта во взломе своих серверов
РоSSийских хакеров обвинили во взломе компьютерных сетей АЭС в Европе и СШАРоSSийских хакеров обвинили во взломе компьютерных сетей АЭС в Европе и США
Украинский хакер стал свидетелем по делу о взломе серверов Демпартии СШАУкраинский хакер стал свидетелем по делу о взломе серверов Демпартии США
«Укрэнерго» заявило о повторной хакерской атаке«Укрэнерго» заявило о повторной хакерской атаке
Хакеры обвинили США во взломе межбанковской системы SWIFTХакеры обвинили США во взломе межбанковской системы SWIFT
Хакеры рассказали о взломе сайта роSSийского центра «Катехон», который ведет информационную войну против УкраиныХакеры рассказали о взломе сайта роSSийского центра «Катехон», который ведет информационную войну против Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости