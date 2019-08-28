2019-08-28
Интернет-издание "НВ" заявило о взломе
На сайте вышел материал "Украинские военнослужащие — главная проблема Яворовского учебного центра".
Издание "НВ" заявило о взломе неизвестными лицами админпанели сайта, в результате которого материал от 26 августа "Во Львовской области столкнулись четыре автомобиля: два человека погибли, шестеро травмированы" заменили публикацией с заголовком "Украинские военнослужащие — главная проблема Яворовского учебного центра".
Фото: НВ
"Редакция НВ расценивает это как откровенную циничную провокацию как против нашего ресурса, так и против Вооруженных Сил Украины", - говорится на сайте издания.
Материал сняли с публикации.
"НВ" планирует обратиться в правоохранительные органы.
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28.08.2019 15:21
28.08.2019 15:21
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