Search Console начал оповещать об изменениях в топовых запросах по сайту
Google Search Console начал оповещать вебмастеров об изменениях в топовых запросах по сайту. Нововведение
В тексте сообщения говорится, что Search Console обнаружил изменение в основных запросах, ведущих на сайт из поиска Google.
«Мы подумали, что вам может быть интересно знать об этих изменениях. Вот информация об эффективности некоторых из ваших топовых запросов за неделю».
Далее приводится список поисковых запросов и указываются изменения по ним.
Ниже – скриншоты оповещений, опубликованные в Twitter:
Is this new— Dawn Anderson (@dawnieando)
@rustybrick? pic.twitter.com/xruhTVAdAc June 26, 2019
Google Search Console ? podr?a estar probando el env?o de informes sobre cambios en el rendimiento de las keywords m?s importantes. ? En breve, publicaremos un art?culo en el blog:— SEO Alive (@seo_alive)
https://t.co/qs3W5LLcuqcc. @rustybrick @googlewmc pic.twitter.com/VbpMFsnc8G June 26, 2019
Google Search Console now has push emails about query performance. Is this new? cc:— Eli Schwartz (@5le)
@rustybrick pic.twitter.com/4dS2McrYDm June 26, 2019
Напомним, что в феврале Search Console начал оповещать владельцев сайтов о снижении количества кликов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
28.06.2019 15:14