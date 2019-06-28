Search Console начал оповещать об изменениях в топовых запросах по сайту

Google Search Console начал оповещать вебмастеров об изменениях в топовых запросах по сайту. Нововведение заметили зарубежные специалисты.

В тексте сообщения говорится, что Search Console обнаружил изменение в основных запросах, ведущих на сайт из поиска Google.

«Мы подумали, что вам может быть интересно знать об этих изменениях. Вот информация об эффективности некоторых из ваших топовых запросов за неделю».

Далее приводится список поисковых запросов и указываются изменения по ним.

Ниже – скриншоты оповещений, опубликованные в Twitter:

Is this new @rustybrick ? pic.twitter.com/xruhTVAdAc

— Dawn Anderson (@dawnieando) June 26, 2019

Google Search Console ? podr?a estar probando el env?o de informes sobre cambios en el rendimiento de las keywords m?s importantes. ? En breve, publicaremos un art?culo en el blog: https://t.co/qs3W5LLcuq cc. @rustybrick @googlewmc pic.twitter.com/VbpMFsnc8G

— SEO Alive (@seo_alive) June 26, 2019

Google Search Console now has push emails about query performance. Is this new? cc: @rustybrick pic.twitter.com/4dS2McrYDm

— Eli Schwartz (@5le) June 26, 2019

Напомним, что в феврале Search Console начал оповещать владельцев сайтов о снижении количества кликов.


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