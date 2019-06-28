Search Console начал оповещать об изменениях в топовых запросах по сайту

Google Search Console начал оповещать вебмастеров об изменениях в топовых запросах по сайту. Нововведение заметили зарубежные специалисты.

В тексте сообщения говорится, что Search Console обнаружил изменение в основных запросах, ведущих на сайт из поиска Google .

«Мы подумали, что вам может быть интересно знать об этих изменениях. Вот информация об эффективности некоторых из ваших топовых запросов за неделю».

Далее приводится список поисковых запросов и указываются изменения по ним.

Ниже – скриншоты оповещений, опубликованные в Twitter :

Google Search Console ? podr?a estar probando el env?o de informes sobre cambios en el rendimiento de las keywords m?s importantes. ? En breve, publicaremos un art?culo en el blog: https://t.co/qs3W5LLcuq cc. @rustybrick @googlewmc pic.twitter.com/VbpMFsnc8G — SEO Alive (@seo_alive) June 26, 2019

Google Search Console now has push emails about query performance. Is this new? cc: @rustybrick pic.twitter.com/4dS2McrYDm — Eli Schwartz (@5le) June 26, 2019

Напомним, что в феврале Search Console начал оповещать владельцев сайтов о снижении количества кликов.