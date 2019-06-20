GMB задерживает обработку запросов на восстановление данных

Зарубежные SEO-специалисты заметили, что Google Мой бизнес задерживает обработку запросов на восстановление данных о компании после блокировки. Вопросы на эту тему появились на тематических форумах и в Twitter .

Одно из последних сообщений было оставлено SEO-специалистом из Испании . Он написал в Twitter , что ожидает восстановления по многим страницам, но оно задерживается. Вебмастер также поинтересовался, только ли в Испании наблюдается такая ситуация. По словам эксперта по локальному поиску Джой Хоукинс, то же самое происходит и в других странах.

There is a lot everywhere. — Joy Hawkins (@JoyanneHawkins) June 19, 2019

Don't think it's just Spain. @YoungbloodJoe has been struggling with this too. ?? — ????????? (@Optimisey) June 19, 2019

Напомним, что в апреле в GMB появилась возможность создать сокращённое название и URL для компании.