GMB задерживает обработку запросов на восстановление данных

Зарубежные SEO-специалисты заметили, что Google Мой бизнес задерживает обработку запросов на восстановление данных о компании после блокировки. Вопросы на эту тему появились на тематических форумах и в Twitter.

Одно из последних сообщений было оставлено SEO-специалистом из Испании. Он написал в Twitter, что ожидает восстановления по многим страницам, но оно задерживается. Вебмастер также поинтересовался, только ли в Испании наблюдается такая ситуация. По словам эксперта по локальному поиску Джой Хоукинс, то же самое происходит и в других странах.

There is a lot everywhere.

— Joy Hawkins (@JoyanneHawkins) June 19, 2019

Don't think it's just Spain.@YoungbloodJoe has been struggling with this too. ??

— ????????? (@Optimisey) June 19, 2019

Напомним, что в апреле в GMB появилась возможность создать сокращённое название и URL для компании.


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