GMB задерживает обработку запросов на восстановление данных
Зарубежные SEO-специалисты заметили, что Google Мой бизнес задерживает обработку запросов на восстановление данных о компании после блокировки. Вопросы на эту тему появились на тематических форумах и в Twitter.
Одно из последних сообщений было оставлено SEO-специалистом из Испании. Он написал в Twitter, что ожидает восстановления по многим страницам, но оно задерживается. Вебмастер также поинтересовался, только ли в Испании наблюдается такая ситуация. По словам эксперта по локальному поиску Джой Хоукинс, то же самое происходит и в других странах.
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