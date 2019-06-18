Биткоин превысил $9000. Три повода для роста

К 17 июня стоимость Bitcoin перевалила за $9000, на пике токен стоил более $9300. С начала года криптовалюта выросла на 150%, пишут AIN.UA

Инвесторы и аналитики выделяют три основные причины резкого роста стоимости, пишет Coindesk. 

Запуск криптовалюты Facebook

18 июня соцсеть якобы анонсирует собственную криптовалюту, созданную для облегчения платежей внутри своих сервисов. По информации инсайдеров, в проекте задействованы сразу несколько крупных компаний. 

Рынок реагирует на эти слухи положительно — инвесторы уверены, что заход Facebook на рынок цифровых денег позитивно скажется на их распространении и признании. 

Does bitcoin *need* this? Of course not – but at the highest level there’s two primary reasons why it’s a bullish catalyst for bitcoin.

— Spencer Bogart (@CremeDeLaCrypto) June 11, 2019

По мнению Спенсера Богарта, генерального партнера Blockchain Capital, этот ход станет «катализатором» для биткоина в 2019-2020 годах. 

Binance закрывается для американцев

Крупнейшая мировая криптобиржа (по объему торгов) Binance обновила правила пользования — с 14 июня она закрыта для всех американских пользователей. Решение приняли на фоне скорого открытия отдельного сервиса в США, до тех пор площадка не хочет подвергаться регуляторным рискам. 

В результате, собственная криптовалюта Bibance под названием Binance Coin (BNB) резко потеряла в цене. В пятницу токен потерял 12% стоимости, в субботу пробил месячный минимум. 

Инвесторы вывели деньги из BNB в другие активы — вероятно, часть из них инвестировали и в биткоин.

Litecoin уменьшает вознаграждения

5 августа криптовалюта Litecoin (LTC) станет менее привлекательна для майнеров — токен вдвое уменьшает вознаграждение за майнинг.

Такой процесс, также известный как халвинг, поднимает криптовалютный рынок, поскольку один из токенов становится менее доступным и растёт в цене.

За год Litecoin прибавил в цене уже 353% и мог подогреть рост биткоина, уверены в Coindesk.

Что дальше

По мнению издания, криптовалюта не упадет в цене на короткой и среднесрочной дистанции.

В ближайшие несколько недель стоимость биткоина может перевалить за $10 000 и это не изменит даже возможное падение, которое последует за анонсом токена от Facebook.


Михаил Сапитон, AIN


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