Биткоин превысил $9000. Три повода для роста
К 17 июня стоимость Bitcoin перевалила за $9000, на пике токен стоил более $9300. С начала года криптовалюта выросла на 150%, пишут
Инвесторы и аналитики выделяют три основные причины резкого роста стоимости, пишет Coindesk.
Запуск криптовалюты Facebook
18 июня соцсеть якобы анонсирует собственную криптовалюту, созданную для облегчения платежей внутри своих сервисов. По информации инсайдеров, в проекте задействованы сразу несколько крупных компаний.
Рынок реагирует на эти слухи положительно — инвесторы уверены, что заход Facebook на рынок цифровых денег позитивно скажется на их распространении и признании.
По мнению Спенсера Богарта, генерального партнера Blockchain Capital, этот ход станет «катализатором» для биткоина в 2019-2020 годах.
Binance закрывается для американцев
Крупнейшая мировая криптобиржа (по объему торгов) Binance обновила правила пользования — с 14 июня она закрыта для всех американских пользователей. Решение приняли на фоне скорого открытия отдельного сервиса в США, до тех пор площадка не хочет подвергаться регуляторным рискам.
В результате, собственная криптовалюта Bibance под названием Binance Coin (BNB) резко потеряла в цене. В пятницу токен потерял 12% стоимости, в субботу пробил месячный минимум.
Инвесторы вывели деньги из BNB в другие активы — вероятно, часть из них инвестировали и в биткоин.
Litecoin уменьшает вознаграждения
5 августа криптовалюта Litecoin (LTC) станет менее привлекательна для майнеров — токен вдвое уменьшает вознаграждение за майнинг.
Такой процесс, также известный как халвинг, поднимает криптовалютный рынок, поскольку один из токенов становится менее доступным и растёт в цене.
За год Litecoin прибавил в цене уже 353% и мог подогреть рост биткоина, уверены в Coindesk.
Что дальше
По мнению издания, криптовалюта не упадет в цене на короткой и среднесрочной дистанции.
В ближайшие несколько недель стоимость биткоина может перевалить за $10 000 и это не изменит даже возможное падение, которое последует за анонсом токена от Facebook.
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Internet и сети
18.06.2019 08:36