NYTimes прочитали 150 пользовательских соглашений. Выводы неутешительные

Колумнист The New York Кевин Литман-Наварро прочитал 150 пользовательских соглашений, опубликованных на крупнейших американских сайтах. Он проанализировал документы — выбрал самые длинные, сложные и сравнил их между собой. AIN.UA приводит адаптированную версию материала.

Просто у BBC, сложно у AirBnB

Наварро отсортировал соглашения по времени на прочтение и сложности. Вторую метрику измеряли с помощью теста Lexile: учитывалась длинна предложений и сложность вокабуляра.

Согласно стандартам, студенты университетов должны набирать около 1300 баллов, а профессионалы вроде врачей и юристов — более 1440. Ученику средней школы нужно около 1050, чтобы считаться успешным.

Продолжительность и сложность пользовательских соглашений

В итоге, одновременно простым и коротким оказалось только соглашение BBC. На его прочтение уходит около 13 минут. Один из худших примеров — Airbnb. Их документ отнимет до 35 минут и наполнен юридическим жаргоном, скрывающим реальную суть вещей.

Писатели против юристов

Наварро также сравнил пользовательские соглашения и известные литературные произведения по уровню сложности. «Гарри Поттер» не дотягивает ни до одного, а вот «Критика чистого разума» немного недотягивает до соглашения Walt Disney.

Пользовательские соглашения и литературные произведения — сравнение сложности

У самой газеты NYT тоже не самые вдохновляющий результат — более 20 минут на чтение и сложность на уровне 1400 баллов. Даже соглашение Facebook и Tumblr оценили лучше.

Что изменила регуляция

Наварро также отметил влияние GDPR. Одно из требований директивы — написание договоров понятным языком. Это, например, сказалось на соглашении Google : компания сократила длину документа с 30 до 15 минут.

Как менялось пользовательское соглашение Google

Но, как считает автор, и такая регуляция не решит ситуацию. Появление локальных актов о защите прав потребителей в том числе усложняет ситуацию — появляются разные варианты одного и того же соглашения, адаптированные под свои рынки.

По мнению Наварро, хорошее пользовательское соглашение не должно вдаваться в технические процессы сбора данных. Нужно, чтобы с его помощью люди могли решить, как они хотят презентовать себя онлайн. Им нужно уяснить, что именно они выставляют напоказ о себе. Например, если знать, что погодное приложение постоянно отслеживает ваше местоположение и продает эти данные, можно задуматься от отключении геолокации.