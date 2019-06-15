WhatsApp начнет судиться с организаторами массовых рассылок

С 7 декабря 2019 года администрация мессенджера WhatsApp начнет подавать судебные иски против отдельных пользователей и компаний, нарушающих условия использования приложения. 

Как сообщается в официальном блоге WhatsApp, речь, в частности, идет о тех, кто использует мессенджер для массовой рассылки сообщений. Команда сервиса уже обнаружила и заблокировала из-за таких нарушений миллионы аккаунтов, однако, приходит время, когда злостными нарушителями должен заняться закон.

«Борьба с нарушителями — это сложная задача, требующая целостного подхода. И руководство стремится использовать для этого все имеющиеся возможности. Вот почему в дополнение к техническому принуждению к выполнению требований мы также подаем иски в суд против отдельных лиц или компаний», — говорится в сообщении.

В конце мая стало известно, что в 2020 году в мессенджере WhatsApp появится реклама. Об этом было объявлено на на ежегодной конференции Facebook Marketing Summit.

Рекламные объявления появятся в WhatsApp Stories («статус») — аналогичное решение уже реализовано в соцсети Instagram, которая также принадлежит Facebook.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Ларри Пейдж и Сергей Брин снова появились на встрече TGIF в GoogleЛарри Пейдж и Сергей Брин снова появились на встрече TGIF в Google
Google улучшил SOS-оповещения в поиске и КартахGoogle улучшил SOS-оповещения в поиске и Картах
Как умирает нейросеть, если отключать ее нейрон за нейроном (видео)
Стартап RapidAPI с офисом в Украине привлек $25 млн от Microsoft, Andreessen Horowitz и других инвесторовСтартап RapidAPI с офисом в Украине привлек $25 млн от Microsoft, Andreessen Horowitz и других инвесторов
Украина лидирует по темпам роста рынка интернет-рекламы в Европе — исследование
Блок рекламы


Похожие новости
В 2020 году Facebook добавит рекламу в WhatsAppВ 2020 году Facebook добавит рекламу в WhatsApp
Марк Цукерберг: «Разделение Facebook, WhatsApp и Instagram - не решит проблему»
Организаторы массовых протестов в Google обвинили компанию в репрессияхОрганизаторы массовых протестов в Google обвинили компанию в репрессиях
WhatsApp планирует использовать Google для борьбы с дезинформациейWhatsApp планирует использовать Google для борьбы с дезинформацией
Цукерберг объединит Facebook, Instagram и WhatsAppЦукерберг объединит Facebook, Instagram и WhatsApp
СМИ: Facebook разрабатывает криптовалюту для WhatsAppСМИ: Facebook разрабатывает криптовалюту для WhatsApp
Директор по развитию бизнеса WhatsApp уходит из компанииДиректор по развитию бизнеса WhatsApp уходит из компании
WhatsApp и Facebook Messenger - самые подверженные риску утечки данных приложенияWhatsApp и Facebook Messenger - самые подверженные риску утечки данных приложения
Индия потребовала от WhatsApp бороться с фейками. Из-за них убивают людей
WhatsApp добавил новую настройку для группWhatsApp добавил новую настройку для групп
Последние новости
Подгружаем последние новости