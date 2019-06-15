WhatsApp начнет судиться с организаторами массовых рассылок
С 7 декабря 2019 года администрация мессенджера WhatsApp начнет подавать судебные иски против отдельных пользователей и компаний, нарушающих условия использования приложения.
Как
«Борьба с нарушителями — это сложная задача, требующая целостного подхода. И руководство стремится использовать для этого все имеющиеся возможности. Вот почему в дополнение к техническому принуждению к выполнению требований мы также подаем иски в суд против отдельных лиц или компаний», — говорится в сообщении.
В конце мая стало известно, что в 2020 году в мессенджере WhatsApp появится реклама. Об этом было объявлено на на ежегодной конференции Facebook Marketing Summit.
Рекламные объявления появятся в WhatsApp Stories («статус») — аналогичное решение уже реализовано в соцсети Instagram, которая также принадлежит Facebook.
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