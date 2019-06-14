Криптопортал CCN продолжит свою работу

Основатель и глава медиакомпании Hawkfish Йонас Борчгревинк (Jonas Borchgrevink) заявил, что решение о закрытии криптовалютного издания CCN было пересмотрено. Портал продолжит свою работу.

Как сообщалось ранее, в первые сутки после запуска июньского апдейта Google сайт потерял 71% дневного трафика и более 90% выручки. Это сделало невозможным содержание редакции и поддержание дальнейшей работы издания. В связи с чем было принято решение о его закрытии.

Однако на днях один из вебмастеров на справочном форуме Google обратил внимание, что в результатах поиска опять появился предыдущий домен издания – CryptoCoinsNews.com.

Для руководства портала это стало «большим сюрпризом», поскольку в 2017 году Борчгревинк лично запросил смену домена с CryptoCoinsNews.com на CCN.com. После этого CryptoCoinsNews.com исчез из Google. Однако теперь он снова показывается в результатах поиска и использует новые статьи с CCN.com.

В настоящее время руководство проекта работает с несколькими SEO-командами над выявлением причин падения трафика сайта и надеется, что им удастся восстановить позиции ресурса.

«Сказано достаточно. CCN.com возвращается», — заключил Борчгревинк.

Напомним, ранее британское издание Daily Mail сообщило, что в результате июньского обновления основного алгоритма Google потеряло 50% дневного трафика.

Добавим также, что запуск этого апдейта был завершён 8 июня. Всего этот процесс занял 5 дней.


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