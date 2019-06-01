Googlebot может сканировать веб-воркеры, но если они не создают задержек

На днях сотрудник Google Мартин Сплит (Martin Splitt) подтвердил в Twitter , что Googlebot может сканировать и индексировать веб-воркеры – но только в том случае, если они не предусматривают задержек в выполнении функции.

Поэтому, если специалист использует веб-воркеры для генерации контента и хочет, чтобы этот контент индексировался Google , то он должен настраивать их так, чтобы они не создавали задержек. Соответственно, в данном случае нельзя использовать такие опции, как setTimeout .

Мартин Сплит заявил об этом в ответ на вопрос, правда ли, что новый Googlebot не поддерживает веб-воркеры.

So this is an interesting one. It's not straight forward: It turns out web workers are supported BUT rendering doesn't seem to wait on deferred work. (setTimeout for instance). So as long as you schedule your work immediately, you'll be fine. 1/2 — Martin Splitt @ ??? (@g33konaut) May 30, 2019