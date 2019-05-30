Приватный режим в Gmail станет доступен для пользователей G Suite с 25 июня
Начиная с 25 июня приватный режим в Gmail
Новый режим пригодится для таких случаев, как отправка конфиденциальной информации и документов.
Эта функция позволяет ограничить сроки доступа к сообщению, задав определённую дату. По истечению этой даты сообщение будет по-прежнему доступно для просмотра, но его нельзя будет переслать другим, скопировать его содержимое, а отправитель сможет отозвать доступ в любой момент.
Для усиления защиты также можно настроить двухфакторную аутентификацию, и тогда получатель не сможет открыть сообщение, пока не введёт SMS-код.
В личных аккаунтах Gmail эта функция стала доступна во время последнего редизайна. Чтобы перейти в приватный режим, при написании нового письма нужно нажать на значок в виде замка с часами, который расположен справа от кнопки «Отправить».
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