Приватный режим в Gmail станет доступен для пользователей G Suite с 25 июня

Начиная с 25 июня приватный режим в Gmail будет по умолчанию включен для всех пользователей G Suite. При желании администраторы смогут отключить эту функцию в настройках.

Новый режим пригодится для таких случаев, как отправка конфиденциальной информации и документов.

Эта функция позволяет ограничить сроки доступа к сообщению, задав определённую дату. По истечению этой даты сообщение будет по-прежнему доступно для просмотра, но его нельзя будет переслать другим, скопировать его содержимое, а отправитель сможет отозвать доступ в любой момент.

Для усиления защиты также можно настроить двухфакторную аутентификацию, и тогда получатель не сможет открыть сообщение, пока не введёт SMS-код.