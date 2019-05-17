Украина совместно с 5 странами разоблачила международную преступную киберсеть

Используя вредоносную компьютерную программу GozNym, через сеть было украдено около $100 млн.

Украина совместно с 5 странами разоблачила международную преступную киберсеть
Фото: inosmi.ru

Коалиция из шести стран: США, Германии, Украины, Грузии, Молдовы и Болгарии, при участии Евроюста и Европола рассекретила деятельность международной преступной киберсети, которая, используя вредоносную компьютерную программу GozNym, похитила около $100 млн.

Об этом объявили на пресс-конференции, которая состоялась 16 апреля в Гааге (Нидерланды) в штаб-квартире Интерпола, передает "Интерфакс-Украина".

Участие в пресс-конференции принимали также представители правоохранительных органов стран-участниц операции.

Прокурор США Скотт Брейди сказал, что сегодня Интерпол отмечает новую веху в борьбе с международной организованной преступностью. "Мы рады объявить, что, благодаря беспрецедентным международным усилиям была раскрыта криминальная сеть", - подчеркнул он.

По словам Брейди, преступники использовали программу GozNym с целью похищения денег, более чем у 41 тысячи жертв. Восновном, это были представители бизнеса и финансовых институций в США, Северной Америке и в Европе.

Часть злоумышленников уже получила обвинения в судах Украины, Молдовы, Грузии и США.

С помощью программы GozNym, они перехватывали пароли для входа в банковскую систему, заходили на счета своих жертв, крали оттуда деньги и отмывали их через подконтрольные им банковские счета.

Напомним, 13 мая Киберполиция закрыла более 30 пиратских онлайн-кинотеатров. По фактам противоправной деятельности в сфере интеллектуальной собственности было открыто 19 уголовных производств. Четверым лицам сообщено о подозрении.

Кроме того, в суд впервые направлено дело в отношении жителя Кривого Рога, который снимал премьерные показы кинофильмов в кинотеатрах и продавал эти видео для распространения.


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