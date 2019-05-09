Стриминг-сервис Deezer обновил дизайн приложения и логотип

Французский стриминговый сервис Deezer провел ребрендинг, пишет ITC.UA. Обновилось фирменное приложение и логотип, пишут AIN.UA.

Музыкальный клиент стал минималистичнее: сократилось количество текста, появилась цветовая адаптация к обложке альбома, упростилась работа с плейлистами и каналами. Также изменился логотип, выполненный в виде эквалайзера. Шрифт сменился на Mabry Pro.

Стриминг-сервис Deezer обновил дизайн приложения и логотип

Интерфейс приложения Deezer

Сейчас у Deezer 14 млн активных пользователей. Сервис доступен в 180 странах. Среди них и есть Украина: премиум-подписка обойдется в 3,99 евро в месяц, семейный план стоит 5,99 евро в месяц. Также можно подписаться на Deezer HiFi — это стриминг в высоком качестве за 7,99 евро в месяц. В бесплатной версии присутствует аудио-реклама, нельзя выбирать последовательность воспроизведения и загружать треки офлайн.

Одна из особенностей сервиса: функция Flow, которая создает персонализированный плейлист для каждого пользователя. Также в Deezer можно слушать подкасты и некоторые радиостанции.

Стриминг-сервис Deezer обновил дизайн приложения и логотип

Новый логотип Deezer

В последний раз Deezer привлекал средства в 2018 году. Тогда компания получила 160 млн евро от группы инвесторов при оценке свыше 1 млрд евро.


Михаил Сапитон, AIN


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