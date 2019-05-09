Googlebot теперь работает на базе последней версии Chromium
Google
На данный момент Googlebot использует Chromium версии 74 вместо давно устаревшей 41-й.
Обновлённый краулер теперь поддерживает более 1000 новых функций, включая ES6,
Благодаря этому Google сможет обрабатывать больше контента сайтов, а это значит, что их владельцам, возможно, больше не нужно будет создавать специальные решения и использовать такие функции, как «транспайлинг» (transpiling) или полифиллы, чтобы Googlebot мог индексировать их материалы.
При этом Googlebot по-прежнему может видеть не всё.
«Некоторые ограничения остались, поэтому проверьте наш инструмент для устранения неполадок с JS-сайтами и просмотрите нашу серию видео по JavaScript SEO», — отметили в Google.
Напомним, Google заявил, что работает над закрытием разрыва между Googlebot и современными браузерами, в октябре 2018 года. В апреле стало известно, что эта работа активно продвигается и уже близится к завершению. В том же месяце специалисты DeepCrawl заметили, что Google тестирует новый, более современный движок рендеринга для Googlebot, работающий на базе Chrome 69 и выше. Теперь компания официально обновила свой веб-краулер.
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