Googlebot теперь работает на базе последней версии Chromium

Google объявил о запуске новой версии Googlebot. Теперь веб-краулер всегда будет работать на базе последней версии Chromium – браузера с открытым исходным кодом, на основе которого создан Chrome.

На данный момент Googlebot использует Chromium версии 74 вместо давно устаревшей 41-й.

Обновлённый краулер теперь поддерживает более 1000 новых функций, включая ES6, IntersectionObserver for lazy-loading и Web Components v1 APIs.

Благодаря этому Google сможет обрабатывать больше контента сайтов, а это значит, что их владельцам, возможно, больше не нужно будет создавать специальные решения и использовать такие функции, как «транспайлинг» (transpiling) или полифиллы, чтобы Googlebot мог индексировать их материалы.

При этом Googlebot по-прежнему может видеть не всё.

«Некоторые ограничения остались, поэтому проверьте наш инструмент для устранения неполадок с JS-сайтами и просмотрите нашу серию видео по JavaScript SEO», — отметили в Google.

Напомним, Google заявил, что работает над закрытием разрыва между Googlebot и современными браузерами, в октябре 2018 года. В апреле стало известно, что эта работа активно продвигается и уже близится к завершению. В том же месяце специалисты DeepCrawl заметили, что Google тестирует новый, более современный движок рендеринга для Googlebot, работающий на базе Chrome 69 и выше. Теперь компания официально обновила свой веб-краулер.


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