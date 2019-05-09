Googlebot теперь работает на базе последней версии Chromium

Google объявил о запуске новой версии Googlebot. Теперь веб-краулер всегда будет работать на базе последней версии Chromium – браузера с открытым исходным кодом, на основе которого создан Chrome .

На данный момент Googlebot использует Chromium версии 74 вместо давно устаревшей 41-й.

Обновлённый краулер теперь поддерживает более 1000 новых функций, включая ES6, IntersectionObserver for lazy-loading и Web Components v1 APIs .

Благодаря этому Google сможет обрабатывать больше контента сайтов, а это значит, что их владельцам, возможно, больше не нужно будет создавать специальные решения и использовать такие функции, как «транспайлинг» (transpiling) или полифиллы, чтобы Googlebot мог индексировать их материалы.

При этом Googlebot по-прежнему может видеть не всё.

«Некоторые ограничения остались, поэтому проверьте наш инструмент для устранения неполадок с JS-сайтами и просмотрите нашу серию видео по JavaScript SEO», — отметили в Google .