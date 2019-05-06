Киберполиция закрыла uafilm.top, kinogo.co.ua и другие онлайн-кинотеатры. Среди организаторов — сотрудник фискальной службы

Правоохранители прекратили работу 4 крупных онлайн-кинотеатров: kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top, сообщается на сайте Киберполиции, пишут AIN.UA .

Организаторами выступали два брата, проживающие в Днепропетровской области. Один из них — действующий сотрудник фискальной службы Украины. По месту жительства братьев, а также в одном из региональных управлений Государственной фискальной службы, провели обыски. Изъятая техника проходит экспертизу.

По оценкам Киберполиции, подозреваемые зарабатывали на рекламе по несколько тысяч долларов в месяц. Также они раскручивали свои порталы в соцсетях. Сейчас идет расследование, начатое по ч.3 ст. 176 («Нарушение авторского права и смежных прав»). Организатором угрожает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 6 лет.