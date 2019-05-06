Киберполиция закрыла uafilm.top, kinogo.co.ua и другие онлайн-кинотеатры. Среди организаторов — сотрудник фискальной службы

Правоохранители прекратили работу 4 крупных онлайн-кинотеатров: kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top, сообщается на сайте Киберполиции, пишут AIN.UA.

Организаторами выступали два брата, проживающие в Днепропетровской области. Один из них — действующий сотрудник фискальной службы Украины. По месту жительства братьев, а также в одном из региональных управлений Государственной фискальной службы, провели обыски. Изъятая техника проходит экспертизу.

Киберполиция закрыла uafilm.top, kinogo.co.ua и другие онлайн-кинотеатры. Среди организаторов — сотрудник фискальной службы

По оценкам Киберполиции, подозреваемые зарабатывали на рекламе по несколько тысяч долларов в месяц. Также они раскручивали свои порталы в соцсетях. Сейчас идет расследование, начатое по ч.3 ст. 176 («Нарушение авторского права и смежных прав»). Организатором угрожает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 6 лет.


Михаил Сапитон, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Путин подписал закон об изоляции роSSийского интернетаПутин подписал закон об изоляции роSSийского интернета
С файлами Google Docs теперь можно работать в офлайн-режимеС файлами Google Docs теперь можно работать в офлайн-режиме
Киберполиция ищет сотрудников. Заработная плата – от 11 000 грн и соцпакет
F8 2019: редизайн Facebook, Messenger для десктопов и другие анонсыF8 2019: редизайн Facebook, Messenger для десктопов и другие анонсы
Поисковик CC Search от Creative Commons вышел из бетыПоисковик CC Search от Creative Commons вышел из беты
Блок рекламы


Похожие новости
Киберполиция закрыла сайт Kinogo и еще 3 пиратских онлайн-кинотеатраКиберполиция закрыла сайт Kinogo и еще 3 пиратских онлайн-кинотеатра
F8 2019: редизайн Facebook, Messenger для десктопов и другие анонсыF8 2019: редизайн Facebook, Messenger для десктопов и другие анонсы
Киберполиция ищет сотрудников. Заработная плата – от 11 000 грн и соцпакет
«No-click поведение» и другие результаты из опроса среди пользователей Google«No-click поведение» и другие результаты из опроса среди пользователей Google
Киберполиция не зафиксировала атак на ЦИК во втором туре президентских выборовКиберполиция не зафиксировала атак на ЦИК во втором туре президентских выборов
Google добавил в локальную выдачу в ЕС ссылки на другие поисковые сайтыGoogle добавил в локальную выдачу в ЕС ссылки на другие поисковые сайты
Хакеры выложили в интернет информацию о тысячах сотрудников ФБР и полицииХакеры выложили в интернет информацию о тысячах сотрудников ФБР и полиции
СМИ: руководство YouTube игнорировало предупреждения сотрудников о токсическом контентеСМИ: руководство YouTube игнорировало предупреждения сотрудников о токсическом контенте
Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалютКиберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
Сотрудники Google не верят, что проект Dragonfly закрытСотрудники Google не верят, что проект Dragonfly закрыт
Последние новости
Подгружаем последние новости