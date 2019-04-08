В Эстонии начались крупнейшие в мире учения по кибербезопасности

Военные будут отбивать хакерскую атаку на выдуманню страну Бериллия

В Эстонии начались крупнейшие в мире учения по кибербезопасности
Фото: itforum365.com.br

С 8 по 12 апреля 2019 года в Таллинне, будут проходить самые крупные в мире учения по кибербезопасности Locked Shields. Об этом сообщает Центре киберзащиты НАТО.

"Ежегодные учения - это уникальная возможность для национальных кибер-экспертов практиковать защиту национальных IT-систем и критической инфраструктуры под напряженным давлением жесткой кибератаки", - заявили в Центре киберзащиты НАТО в Таллинне.

Учения проводят с целью возможности тренировки специалистов в сфере защиты информационных систем и критической инфраструктуры от кибератак. Locked Shields являются крупнейшими в мире учениями по кибербезопасности, они ежегодно проводятся с 2010 года.

«Организаторы объединяют техническую и стратегическую игру, позволяя странам-участницам практиковать всю цепочку командования в случае серьезного кибер-инцидента, от стратегического до оперативного уровня и задействуя как гражданские, так и военные возможности», - заявлено на сайте Центра киберзащиты.

Согласно сценарию тренировки, придуманное островное государство Бериллия сталкивается с ухудшением ситуации в сфере безопасности в избирательный период. Все это сопровождается скоординированными кибератаками, которые вызывают серьезные сбои в работе электросетей, систем очистки воды, сетей общественной безопасности и других критически важных компонентов инфраструктуры.

Напомним, в декабре 2018 года ответственные подразделения за кибербезопасность Вооруженных сил Украины перешли на боевой режим работы. Основная деятельность этих органов - защита информационно-телекоммуникационных систем ВСУ от внешних и внутренних угроз.


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