В Gmail появятся динамические сообщения на базе AMP

Google приступил к запуску динамических сообщений в Gmail . Новый формат работает на базе технологии AMP for Email .

Теперь пользователи смогут легко выполнять различные действия внутри самого сообщения, а не открывать новую страницу – отвечать на комментарии, заполнять опросники или просматривать каталог.

Например, в Gmail можно будет ответить на комментарий в Google Docs, оповещение о котором пришло на почту.

Компании уже начали использовать динамические сообщения, чтобы сделать свои рассылки более полезными и удобными для пользователей. Среди тех, кто уже опробовал новый формат, значатся Booking.com, Despegar, Doodle, Ecwid, Freshworks, Nexxt, OYO Rooms, Pinterest и redBus. Пользователи начнут видеть эти сообщения в ближайшие недели.

Так, Pinterest облегчил поиск новых идей и сохранение их на доски:

При этом, как и в случае «мгновенных статей» на базе AMP, пользователи смогут воспользоваться новыми возможностями только в том случае, если компания-отправитель поддерживает этот формат.

26 марта Google приступил к запуску динамических сообщений в веб-версии Gmail . В мобильных приложениях почтового сервиса они появятся «в скором времени».

Клиенты G Suite смогут включить динамические сообщения для своей организации в Консоли администратора. Эта возможность станет доступна в ближайшие дни.

Помимо Gmail с новым форматом также будут работать Mail.ru, Outlook и Yahoo.