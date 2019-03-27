В Gmail появятся динамические сообщения на базе AMP
Google
Теперь пользователи смогут легко выполнять различные действия внутри самого сообщения, а не открывать новую страницу – отвечать на комментарии, заполнять опросники или просматривать каталог.
Например, в Gmail можно будет ответить на комментарий в Google Docs, оповещение о котором пришло на почту.
Компании уже начали использовать динамические сообщения, чтобы сделать свои рассылки более полезными и удобными для пользователей. Среди тех, кто уже опробовал новый формат, значатся Booking.com, Despegar, Doodle, Ecwid, Freshworks, Nexxt, OYO Rooms, Pinterest и redBus. Пользователи начнут видеть эти сообщения в ближайшие недели.
Так, Pinterest облегчил поиск новых идей и сохранение их на доски:
При этом, как и в случае «мгновенных статей» на базе AMP, пользователи смогут воспользоваться новыми возможностями только в том случае, если компания-отправитель поддерживает этот формат.
26 марта Google приступил к запуску динамических сообщений в веб-версии Gmail. В мобильных приложениях почтового сервиса они появятся «в скором времени».
Клиенты G Suite смогут включить динамические сообщения для своей организации в Консоли администратора. Эта возможность станет доступна в ближайшие дни.
Помимо Gmail с новым форматом также будут работать Mail.ru, Outlook и Yahoo.
Напомним, что Google представил AMP for Gmail в феврале. Подробнее об этом формате можно прочитать по
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