В Gmail появятся динамические сообщения на базе AMP

Google приступил к запуску динамических сообщений в Gmail. Новый формат работает на базе технологии AMP for Email.

Теперь пользователи смогут легко выполнять различные действия внутри самого сообщения, а не открывать новую страницу – отвечать на комментарии, заполнять опросники или просматривать каталог.

Например, в Gmail можно будет ответить на комментарий в Google Docs, оповещение о котором пришло на почту.

Компании уже начали использовать динамические сообщения, чтобы сделать свои рассылки более полезными и удобными для пользователей. Среди тех, кто уже опробовал новый формат, значатся Booking.com, Despegar, Doodle, Ecwid, Freshworks, Nexxt, OYO Rooms, Pinterest и redBus. Пользователи начнут видеть эти сообщения в ближайшие недели.

Так, Pinterest облегчил поиск новых идей и сохранение их на доски:

При этом, как и в случае «мгновенных статей» на базе AMP, пользователи смогут воспользоваться новыми возможностями только в том случае, если компания-отправитель поддерживает этот формат.

26 марта Google приступил к запуску динамических сообщений в веб-версии Gmail. В мобильных приложениях почтового сервиса они появятся «в скором времени».

Клиенты G Suite смогут включить динамические сообщения для своей организации в Консоли администратора. Эта возможность станет доступна в ближайшие дни.

Помимо Gmail с новым форматом также будут работать Mail.ru, Outlook и Yahoo.

Напомним, что Google представил AMP for Gmail в феврале. Подробнее об этом формате можно прочитать по ссылке.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалютКиберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
Facebook ещё больше ограничил таргетинг для рекламы жилья, вакансий и кредитовFacebook ещё больше ограничил таргетинг для рекламы жилья, вакансий и кредитов
Житель Литвы и его сообщники обманом получили от Google и Facebook $122 млнЖитель Литвы и его сообщники обманом получили от Google и Facebook $122 млн
37% мирового мобильного трафика приходится на YouTube37% мирового мобильного трафика приходится на YouTube
Google представил дудл на основе искусственного интеллектаGoogle представил дудл на основе искусственного интеллекта
Блок рекламы


Похожие новости
Instagram тестирует сообщения в веб-версии сервисаInstagram тестирует сообщения в веб-версии сервиса
Gmail теперь блокирует на 100 млн больше спам-сообщений в день с помощью ИИGmail теперь блокирует на 100 млн больше спам-сообщений в день с помощью ИИ
Джон Мюллер может отправлять вебмастерам сообщения через Search ConsoleДжон Мюллер может отправлять вебмастерам сообщения через Search Console
Instagram получил функцию обмена голосовыми сообщениямиInstagram получил функцию обмена голосовыми сообщениями
Huawei показала в действии домашнюю сеть на базе 5GHuawei показала в действии домашнюю сеть на базе 5G
В Instagram появятся новые возможности для шопингаВ Instagram появятся новые возможности для шопинга
ИИ из Gmail сам отвечает на сообщенияИИ из Gmail сам отвечает на сообщения
Apple и Amazon отрицают сообщения о шпионских китайских чипах в серверахApple и Amazon отрицают сообщения о шпионских китайских чипах в серверах
Хакерской атаке подверглась почта сенаторов США на GmailХакерской атаке подверглась почта сенаторов США на Gmail
В мобильных приложениях Gmail появился конфиденциальный режимВ мобильных приложениях Gmail появился конфиденциальный режим
Последние новости
Подгружаем последние новости