Самая большая IT-конференция Восточной Европы - iForum - состоится 23 мая 2019 в Киеве

Одиннадцатый iForum откроет окно возможностей для многочисленных посетителей - в этом году организаторы ожидают более 12 тыс. участников.

7 направлений, экспозона достопримечательностей от ИТ-рынка, футуристический «Город Будущего», множество полезных знакомств и разговоров. О чем будет конференция сегодня и почему вам следует посетить iForum?

Председатель оргкомитета Александр Ольшанский: iForum-2019 будет о будущем. Мир находится в точке, за которой «матрица сломается», - нас ожидают огромные изменения во всей системе от образования до технологий. Это безумный мировой тренд, и об этом будем говорить на конференции, где появилось новое направление - «Будущее».

Игорь НОВИКОВ, руководитель направления «Будущее»: Миром правит конвергенция. Невозможно говорить об образовании без контекста технологий, бизнеса и общества. В то же время нет смысла говорить об инновациях, не рассматривая вопрос радикальных изменений в образовании. Закончилась эпоха знаний в отдельных учебниках. Да и сами учебники не успевают за изменениями. Именно поэтому в этом году на основе направлений «Инновации» и «Образование» мы создали новый - «Будущее: технологии, бизнес, образование, общество». Здесь мы обсудим все, что будет формировать нашу действительность ближайшие десять лет.

Дмитрий БАЗИЛЕВИЧ, руководитель направления Digital FUN: В цифровом мире люди также ищут хлеба и зрелищ. И если «хлеб» - это направлениюе «Бизнес», как его эффективно продавать - направление «Реклама», то за зрелищами - велкам в направлении Digital FUN. В этом году Digital FUN будет о том, какой киберспорт нам нужен, чем именно Adult-индустрия движет прогресс и зачем люди вообще делают видеоигры. Специальный бонус: объясним, почему на Digital FUN не говорят о Геймификации.

Евгений Шевченко, руководитель направления «Реклама»: Интернет - самое большое медиа в нашей стране по рекламным бюджетам. Всеукраинская рекламная коалиция уверена, что в 2019 году на интернет-рекламу будет потрачено больше, чем на ТВ + радио. Это означает, что интернет становится главным каналом коммуникации и продаж для многих бизнесов. Поэтому в этом году направление «Реклама» будет посвящено новым рекламным технологиям, увеличению эффективности использования уже известных инструментов и креатива в рекламе. Все это - важные составляющие интернет-маркетинга в каждой компании, которая хочет увеличить продажи и привлечь больше новых клиентов.

Дмитрий Бирюков, «Город Будущего»: В 2019-м наш Город - это роботы и искусственный интеллект. Из интересных спойлеров: VR-игра с полным «погружением» в Чернобыль до аварии на АЭС и образовательный интерактивный рюкзак.

Денис ДОВГОПОЛЫЙ, руководитель направления «Стартапы»: В этом году наше направление увеличивает продолжительность до полного дня. А также возрастет количество англоязычных спикеров. Как всегда, мы сфокусируемся на 20-минутных докладах, которые будут давать ответы на вопросы, основываясь на личном опыте спикера, предоставленной им методологии и кейсах.

Сергей Корж, руководитель направления «Технологии»: iForum-2019 не станет исключением: мы рассмотрим самые трендовые фреймворки и платформы, обсудим новые подходы к построению высоконагруженных систем, а также - когда и как следует применять технологии машинного обучения и обработки естественных языков.

Арсений Финберг, руководитель направления «CRM & Лояльность»: Главный акцент в этом году будет направлен на практику: мы будем рассматривать реальные кейсы внедрения / использования CRM / ERP систем в украинских компаниях.

Артур Оруджалиев, руководитель направления «Бизнес»: Мы традиционно соберем лидеров украинского и международного ИТ-бизнеса. Топ-менеджеры крупных компаний поделятся уникальным опытом побед и ошибок, расскажут о конкуренции и завоевания новых рынков. А также спрогнозируют, что ждать нас завтра.

И главное направление iForum`у - это нетворкинг. Покупая билет, вы получаете самый демократичный доступ к наиболее интересным людей в области, синергия которых и создает будущее.