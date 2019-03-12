Контрразведка обнаружила роSSийскую ботоферму "Сапфир" в Луганске

Служба безопасности Украины разоблачила ботоферму "Сапфир", которая была организована в Луганске Главным управлением Генштаба РоSSии.

Об этом сообщил представитель контрразведки Службы безопасности Украины Сергей Левченко на брифинге во вторник.

Информационное подразделение состояло из 15 человек во главе с гражданкой Украины Екатериной Василиной, 1988 г.р. Его целью была подготовка и проведение антиукраинских информационных кампаний, сбор информации о высшем руководстве Украины и Вооруженных сил Украины, а также сбор развединформации.

Группа, по данным следствия, ответственна за фабрикацию 12 тысяч различных материалов, среди которых - поддельный приказ Министерства обороны о приостановке всех доплат военнослужащим Вооруженных сил Украины, призывы к антиправительственным акциям с требованием импичмента Президента и пр.

За время деятельности группа создала 50 аккаунтов и 130 групп в соцсетях.

Куратором "Сапфира" назван роSSийский кадровый офицер Александр Алексеевич Сазонов, 1985 г.р., известный под оперативным псевдонимом Павел Бодров.

На данный момент на подконтрольной части Донбасса СБУ задержала четырех агентов этой сети.

"На сегодняшний день они все задержаны, суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей, объявлено подозрение. Им инкриминируют ст.258-3. Это содействие террористической деятельности, сбор, передача информации о Вооруженных силах в зоне проведения Операции объединенных сил, а также проведение специальных информационных операций", - заявили в СБУ .

В настоящий момент группа фактически прекратила свое существование.