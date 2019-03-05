В Pinterest появились новые инструменты для продвижения и продажи товаров
Pinterest
- Shop by brand
Под товарными пинами пользователи теперь будут видеть новый раздел с другими товарами от данного бренда. Просмотреть каталог бренда можно, кликнув по ссылке «More from…».
- Каталоги
Компании теперь могут загружать в Pinterest полные каталоги своих товаров и превращать эти товары в динамические товарные пины. Раньше эта функция была доступна лишь нескольким компаниям, сотрудничавшим с сервисом. Теперь её смогут использовать все бренды из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Ирландии.
- Shopping Ads
Товарные объявления стали доступны для всех компаний через Ads Manager.
- Персонализированные рекомендации товаров
Эти рекомендации появятся на досках в категориях «Стиль», «Дом», «Красота» и «DIY» («Сделай сам»). Они будут основаны на данных о том, какие пины сохранял пользователь.
Сейчас Pinterest работает ещё над несколькими нововведениями, запуск которых планируется в ближайшие месяцы.
Напомним, что в сентябре Pinterest открыл доступ к функции Shop the Look для всех бизнес-аккаунтов. В том же месяце стало известно, что ежемесячная аудитория сервиса превысила 250 млн активных пользователей.
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Internet и сети
05.03.2019 08:02