2019-03-04
AMP-страницы получили ряд улучшений
Разработчики проекта Google AMP
Видео
- Минимизация видео. Теперь для AMP можно настроить минимизацию угла просмотра видео при прокрутке страницы. Это позволит пользователям видеть текст, пока проигрывается видео. Например, одновременно читать текст рецепта и просматривать видеоинструкцию.
- Видеореклама. Новый компонент позволяет монетизировать видео путём добавления рекламы из любой рекламной сети.
Улучшения пользовательского интерфейса
- Изменение размера списков. Разработчики теперь могут указать, как должен меняться размер контейнера, когда пользователь взаимодействует с контентом.
- Бесконечная прокрутка. При использовании этой функции, когда пользователь достигнет конца списка, то новые пункты будут подгружены автоматически.
- Маскировка ввода в формах. Эта функция позволит облегчить заполнение форм для пользователей.
- Режим Lightbox. В режиме Lightbox пользователь может расширить компонент, чтобы заполнить всю область просмотра.
Другие улучшения
- AMP теперь поддерживает интеграцию с Consent Management Platforms, что позволит издателям показывать оповещения о получении согласия на сбор данных или показ контента внутри AMP.
- В статьях теперь можно настраивать локализованное время, чтобы пользователи могли видеть, когда они были опубликованы по местному времени.
- AMP-истории теперь позволяют издателям указывать дополнительную информацию о таргетинге для рекламных запросов Google.
В скором времени команда AMP также опубликует обзор нововведений, связанных с форматом AMP Stories, включая поддержку ссылок, гамбургер-меню, вложений и новый десктопный UI.
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