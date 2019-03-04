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AMP-страницы получили ряд улучшений Разработчики проекта Google AMP опубликовали обзор новых возможностей, запущенных для страниц с ускоренной загрузкой в первом квартале 2019 года. Видео Минимизация видео . Теперь для AMP можно настроить минимизацию угла просмотра видео при прокрутке страницы. Это позволит пользователям видеть текст, пока проигрывается видео. Например, одновременно читать текст рецепта и просматривать видеоинструкцию.

. Теперь для AMP можно настроить минимизацию угла просмотра видео при прокрутке страницы. Это позволит пользователям видеть текст, пока проигрывается видео. Например, одновременно читать текст рецепта и просматривать видеоинструкцию. Видеореклама. Новый компонент позволяет монетизировать видео путём добавления рекламы из любой рекламной сети. Улучшения пользовательского интерфейса Изменение размера списков . Разработчики теперь могут указать, как должен меняться размер контейнера, когда пользователь взаимодействует с контентом.

. Разработчики теперь могут указать, как должен меняться размер контейнера, когда пользователь взаимодействует с контентом. Бесконечная прокрутка . При использовании этой функции, когда пользователь достигнет конца списка, то новые пункты будут подгружены автоматически.

. При использовании этой функции, когда пользователь достигнет конца списка, то новые пункты будут подгружены автоматически. Маскировка ввода в формах . Эта функция позволит облегчить заполнение форм для пользователей.

. Эта функция позволит облегчить заполнение форм для пользователей. Режим Lightbox. В режиме Lightbox пользователь может расширить компонент, чтобы заполнить всю область просмотра. Другие улучшения AMP теперь поддерживает интеграцию с Consent Management Platforms, что позволит издателям показывать оповещения о получении согласия на сбор данных или показ контента внутри AMP.

В статьях теперь можно настраивать локализованное время, чтобы пользователи могли видеть, когда они были опубликованы по местному времени.

AMP-истории теперь позволяют издателям указывать дополнительную информацию о таргетинге для рекламных запросов Google . В скором времени команда AMP также опубликует обзор нововведений, связанных с форматом AMP Stories, включая поддержку ссылок, гамбургер-меню, вложений и новый десктопный UI.

searchengines.ru

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