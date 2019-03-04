AMP-страницы получили ряд улучшений

Разработчики проекта Google AMP опубликовали обзор новых возможностей, запущенных для страниц с ускоренной загрузкой в первом квартале 2019 года.

Видео

  • Минимизация видео. Теперь для AMP можно настроить минимизацию угла просмотра видео при прокрутке страницы. Это позволит пользователям видеть текст, пока проигрывается видео. Например, одновременно читать текст рецепта и просматривать видеоинструкцию.
  • Видеореклама. Новый компонент позволяет монетизировать видео путём добавления рекламы из любой рекламной сети.

Улучшения пользовательского интерфейса

  • Изменение размера списков. Разработчики теперь могут указать, как должен меняться размер контейнера, когда пользователь взаимодействует с контентом.
  • Бесконечная прокрутка. При использовании этой функции, когда пользователь достигнет конца списка, то новые пункты будут подгружены автоматически.
  • Маскировка ввода в формах. Эта функция позволит облегчить заполнение форм для пользователей.
  • Режим Lightbox. В режиме Lightbox пользователь может расширить компонент, чтобы заполнить всю область просмотра.

Другие улучшения

  • AMP теперь поддерживает интеграцию с Consent Management Platforms, что позволит издателям показывать оповещения о получении согласия на сбор данных или показ контента внутри AMP.
  • В статьях теперь можно настраивать локализованное время, чтобы пользователи могли видеть, когда они были опубликованы по местному времени.
  • AMP-истории теперь позволяют издателям указывать дополнительную информацию о таргетинге для рекламных запросов Google.

В скором времени команда AMP также опубликует обзор нововведений, связанных с форматом AMP Stories, включая поддержку ссылок, гамбургер-меню, вложений и новый десктопный UI.


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