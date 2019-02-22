Джон Мюллер об использовании UTM-меток во внутренних ссылках

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос касательно использования UTM-меток во внутренних ссылках.

По его словам, наличие таких меток может запутывать Google – особенно в той ситуации, когда таких параметров слишком много.

Проблема в том, что Google нужно сканировать все варианты URL, создаваемые этими параметрами, а их может быть много. Затем поисковику нужно определить, является ли сигнал rel=canonical более сильным, чем те сигналы, которые Google получает через внутренние ссылки, поскольку rel=canonical может указывать на URL без UTM-меток, а внутренние ссылки – на URL-адреса с UTM-метками.

Системы Google пытаются понять эти разные URL, поэтому желательно давать Google ясные сигналы. Rel=canonical – это сильный сигнал, но то же самое касается и внутренних ссылок. Кроме того, при использовании параметров расходуется бюджет на сканирование.

«Я бы рекомендовал сделать эти сигналы максимально ясными, чтобы мы могли ориентироваться на “чистые” URL, которые вы хотите, чтобы были проиндексированы… Стремитесь к максимальной простоте в этом вопросе», — заключил Мюллер.

Позже в Twitter адвокат Google Analytics Дэниел Вайсберг (Daniel Waisberg) добавил, что использование UTM-меток во внутренних ссылках – это плохая практика с точки зрения аналитики, которая значительно снижает качество данных.