МВД призвало кандидатов в президенты верифицировать свои аккаунты в соцсетях

Лишь 9 из 44 зарегистрированных кандидатов имеют "blue badge" на своих официальных страницах.

В Министерстве внутренних дел обратились с призывом к кандидатам в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram для предупреждения создания ложных профилей кандидатов и недобросовестной агитации.

Соответствующие консультации с офисом Facebook провела киберполиция Украины, сообщает пресс-служба МВД.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, киберполиция будет проводить специальный мониторинг до завершения предвыборной кампании.

Фото: mvs.gov.ua

"Мы будем обнаруживать фейковые профили в Facebook и Instagram, созданные в период предвыборной агитации, которые используют имена официально зарегистрированных кандидатов в президенты Украины. А администрация социальной сети будет блокировать эти страницы", - сказал министр.

По его словам, администрацией Facebook предусмотрена процедура верификации страниц кандидатов - получение отметки "blue badge" в подтверждение ее подлинности. При этом украинская киберполиция согласовала с представителями Facebook возможность использования упрощенной и ускоренной процедуры верификации для кандидатов в президенты Украины.

"Именно такие страницы смогут безопасно использовать кандидаты для информирования, а пользователи будут уверены, что информация из такой страницы действительно подготовлена командой соответствующего кандидата в президенты Украины", - прибавил глава МВД.

По словам Авакова, по состоянию на 19 февраля 2019 года лишь 9 из 44 официально зарегистрированных кандидатов имеют "blue badge" на своих официальных страницах. В киберполиции заявили о готовности оказать информационную и практическую помощь всем кандидатам в президенты Украины в верификации их страниц.

Также с представителями Facebook обсуждались меры по верификации заказчиков политической рекламы, которые введены социальной сетью для предупреждения недобросовестной агитации. Согласно новым правилам, рекламодатель должен подтвердить свое лицо и сможет размещать такую рекламу лишь после успешного прохождения проверки. При этом, пользователям будет доступна информация о заказчике рекламы.


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