Польша анонсировала создание войск обороны киберпространства

Министерство национальной обороны создаст в Польше войска обороны киберпространства. Министр нацобороны Мариуш Блащак заявил, что формирования этого вида войск является выполнением рекомендаций НАТО.

Также появится новая структура - Национальный центр криптологии будет соединен с Инспекторатом информатики, передает Польское радио.

Государственный секретарь в Министерстве национальной обороны Томаш Здикот заявил, что количество кибератак в мире постоянно растет.

"Сегодня способность гарантировать безопасность национальных сетей и систем является одним из основных факторов, влияющих на национальную безопасность. Эти новые обстоятельства замечено в Североатлантическом альянсе. Уже на саммите в Уэльсе 2014 года НАТО предостерегло, что атаки в киберпространстве будут все более частыми, более сложными и потенциально разрушительными", - говорится в сообщении.