Cколько зарабатывают SEO-специалисты в США – исследование
Аналитическая компания BrightLocal
Отчёт основан на опросе 650 человек. Среди респондентов значатся представители малого бизнеса, фрилансеры и агентства.
Согласно полученным результатам, средний SEO-специалист зарабатывает $81 103 в год.
Агентства и фрилансеры получают в среднем $1779 от одного клиента каждый месяц, что на $109 больше, чем в прошлом году.
Фрилансерам и сотрудникам SEO-агентств клиенты платят в среднем $119 в час.
Медианным месячным минимумом для услуг по локальному SEO являются $500-699.
Сколько часов в неделю заняты специалисты
Поисковые маркетологи трудятся в среднем 44 часа в неделю, что больше, чем в 2017 году.
При этом за последний год выросло количество специалистов, работающих с 11+ клиентами – с 43% в 2017 до 46% в 2018.
Агентства и маркетологи-фрилансеры тратят на SEO-задачи в среднем 26 часов в неделю. Таким образом, средний маркетолог тратит на задачи, связанные с поисковой оптимизацией, около 59% своего времени.
Самые востребованные SEO-услуги
Ниже – топ-10 услуг, пользующихся наибольшим спросом среди клиентов (в порядке убывания):
- Веб-дизайн
- On-site оптимизация
- SEO-аудиты и анализ
- PPC-реклама
- Оптимизация страницы в Google Мой бизнес (GMB)
- Социальные медиа
- Управление репутацией
- Управление упоминаниями
- Линкбилдинг и распространение контента
- Создание и оптимизация контента
При этом сами SEO-специалисты отдают предпочтение таким задачам, как on-site оптимизация, SEO-аудит и GMB-оптимизация.
Среди менее предпочитаемых задач значатся вывод сайтов из-под санкций Google и линкбилдинг.
Как SEO-специалисты настроены в отношении 2019 года
44% опрошенных считают, что этот год будет более лёгким с точки зрения получения результатов. В прошлом году такого мнения придерживались лишь 21% респондентов.
При этом 56% опрошенных считают, что в текущем году достигать результатов будет сложнее.
Что касается отрасли в целом, то 93% маркетологов настроены оптимистически и считают, что 2019-й будет положительным годом для SEO.
Со всеми данными исследования можно ознакомиться
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Internet и сети
05.02.2019 14:51