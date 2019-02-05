Cколько зарабатывают SEO-специалисты в США – исследование

Аналитическая компания BrightLocal опубликовала результаты 7-го ежегодного исследования The Local Search Industry Survey, цель которого — выяснить текущее состояние рынка локального SEO в США, включая предлагаемые услуги, их стоимость и зарплаты специалистов.

Отчёт основан на опросе 650 человек. Среди респондентов значатся представители малого бизнеса, фрилансеры и агентства.

Согласно полученным результатам, средний SEO-специалист зарабатывает $81 103 в год.

Агентства и фрилансеры получают в среднем $1779 от одного клиента каждый месяц, что на $109 больше, чем в прошлом году.

Фрилансерам и сотрудникам SEO-агентств клиенты платят в среднем $119 в час.

Медианным месячным минимумом для услуг по локальному SEO являются $500-699.

Сколько часов в неделю заняты специалисты

Поисковые маркетологи трудятся в среднем 44 часа в неделю, что больше, чем в 2017 году.

При этом за последний год выросло количество специалистов, работающих с 11+ клиентами – с 43% в 2017 до 46% в 2018.

Агентства и маркетологи-фрилансеры тратят на SEO-задачи в среднем 26 часов в неделю. Таким образом, средний маркетолог тратит на задачи, связанные с поисковой оптимизацией, около 59% своего времени.

Самые востребованные SEO-услуги

Ниже – топ-10 услуг, пользующихся наибольшим спросом среди клиентов (в порядке убывания):

  • Веб-дизайн
  • On-site оптимизация
  • SEO-аудиты и анализ
  • PPC-реклама
  • Оптимизация страницы в Google Мой бизнес (GMB)
  • Социальные медиа
  • Управление репутацией
  • Управление упоминаниями
  • Линкбилдинг и распространение контента
  • Создание и оптимизация контента

При этом сами SEO-специалисты отдают предпочтение таким задачам, как on-site оптимизация, SEO-аудит и GMB-оптимизация.

Среди менее предпочитаемых задач значатся вывод сайтов из-под санкций Google и линкбилдинг.

Как SEO-специалисты настроены в отношении 2019 года

44% опрошенных считают, что этот год будет более лёгким с точки зрения получения результатов. В прошлом году такого мнения придерживались лишь 21% респондентов.

При этом 56% опрошенных считают, что в текущем году достигать результатов будет сложнее.

Что касается отрасли в целом, то 93% маркетологов настроены оптимистически и считают, что 2019-й будет положительным годом для SEO.

Со всеми данными исследования можно ознакомиться здесь.


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