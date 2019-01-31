Поисковый алгоритм Bing на 90% основан на машинном обучении
Алгоритм ранжирования поисковой системы Bing, принадлежащей Microsoft, более чем на 90% основан на машинном обучении (ML). Об этом заявили сотрудники поиска Фредерик Дубут (Fr?d?ric Dubut) и Нагу Ранган (Nagu Rangan) в панельной дискуссии на тему «Man vs Machine» на конференции SMX West.
Позже Фредерик Дубут уточнил эту цифру в Twitter. По его словам, она составляет 91,7%.
It is true that what matters ultimately is how well we (search engines) satisfy user intent. My answer was mostly saying our @Bing ranking algo is, by and large, ML-based (maybe the exact number is 91.56%, who knows ?), which hopefully explains in part how we build our engine.
«Барри [Бари Шварц, ведущий панельной дискуссии] попросил назвать цифру, и я ответил, что наш основной алгоритм ранжирования основан преимущественно на ML. 90% не представляют собой ничего конкретного, только то, что “это преимущественно ML, но не только ML”».
Далее он добавил:
«И чтобы внести ясность: я не рассматриваю это как меру успеха в каком-либо виде. ML – это средство для достижения цели. Это то, как мы думали о ранжировании Bing в течение 10 с лишним лет. Но в конечном итоге, важно то, что [с помощью ML] алгоритм возвращает лучшие результаты, соответствующие намерению пользователя».
Отметим, что Google никогда не называл точную цифру, дающую представление о том, в какой мере машинное обучение используется в работе алгоритмов поисковой системы. При этом в компании отмечали, что не полагаются на ИИ целиком и контролируют его работу, чтобы оперативно решать возникающие проблемы.
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