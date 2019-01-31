Поисковый алгоритм Bing на 90% основан на машинном обучении

Алгоритм ранжирования поисковой системы Bing , принадлежащей Microsoft , более чем на 90% основан на машинном обучении (ML). Об этом заявили сотрудники поиска Фредерик Дубут (Fr?d?ric Dubut) и Нагу Ранган (Nagu Rangan) в панельной дискуссии на тему «Man vs Machine» на конференции SMX West.

Позже Фредерик Дубут уточнил эту цифру в Twitter . По его словам, она составляет 91,7%.

It is true that what matters ultimately is how well we (search engines) satisfy user intent. My answer was mostly saying our @Bing ranking algo is, by and large, ML-based (maybe the exact number is 91.56%, who knows ?), which hopefully explains in part how we build our engine. — Fr?d?ric Dubut (@CoperniX) January 30, 2019

Он также поделился ссылкой на статью, в которой можно ознакомиться с техническими деталями и историей технологии LambdaMART, используемой Bing :

Сотрудник Google Джон Мюллер прокомментировал твит Дубута с указанием доли машинного обучения. Он спросил : «Что вы измеряете с помощью этой цифры».

Дубут ответил так:

«Барри [Бари Шварц, ведущий панельной дискуссии] попросил назвать цифру, и я ответил, что наш основной алгоритм ранжирования основан преимущественно на ML. 90% не представляют собой ничего конкретного, только то, что “это преимущественно ML, но не только ML”».

Далее он добавил:

«И чтобы внести ясность: я не рассматриваю это как меру успеха в каком-либо виде. ML – это средство для достижения цели. Это то, как мы думали о ранжировании Bing в течение 10 с лишним лет. Но в конечном итоге, важно то, что [с помощью ML] алгоритм возвращает лучшие результаты, соответствующие намерению пользователя».