Киберполиция задержала хакеров, торговавших конфиденциальной информацией

Злоумышленники успели продать около 70 тысяч паролей и логинов из более 170 стран мира.

Злоумышленники успели продать около 70 тысяч паролей и логинов

Сотрудники Киберполиции ликвидировали платформу xDedic и задержали четырех лиц, которые торговали конфиденциальной информацией.

Об этом сообщили на брифинге в понедельник глава Нацполиции Сергей Князев и заместитель генпрокурора Евгений Енин, передает "Укринформ".

"Работники Нацполиции установили всех участников преступной группы - четырех граждан Украины, их места пребывания и места хранения компьютерной техники", - сказал Князев.

По его словам, правоохранители провели 14 одновременных санкционированных обысков, в ходе которых изъяли компьютерное оборудование, серверы, мобильные устройства злоумышленников.

"Компьютерные мошенники путем подбора паролей и логинов удаленного доступа получали полный контроль над компьютерами, к коммерческой и конфиденциальной информации, а затем продавали её всем желающим. Они организовали электронный магазин для продажи взломанных доступов к удаленным серверам. Они назвали его xDedic", - добавил глава Нацполиции.

Князев рассказал, что мошенники успели продать много информации, пригодной для других хакерских схем. В частности, для похищения денежных средств из банковских счетов, похищения конфиденциальной информации из баз данных пользователей, использования взломанных сервисов для рассылки программ, которые могут повредить компьютеры пользователей.

"Злоумышленники успели продать около 70 тысяч паролей и логинов удаленного доступа из более 170 стран мира, но больше всего страдали Королевство Бельгия и США ", - сообщил руководитель Нацполиции.

По его словам, установить членов преступной группировки удалось благодаря информации бельгийских работников правоохранительных органов.

Платформа xDedic является так называемым "черным рынком" доступа к взломанным серверам по всему миру. За $6 посетитель платформы получает возможность просматривать данные на этом ресурсе, а также покупать доступ к определенному серверу для проведения кибератак.

Напомним, ранее Киберполиция разоблачила хакеров, которые украли более 5 млн гривен.