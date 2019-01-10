Киберполиция разоблачила хакеров, которые украли более 5 млн гривен

Группировка состояла из четырех человек в возрасте от 26 до 30 лет.

Киберполиция разоблачила хакеров, которые украли более 5 млн гривен
Фото: autocentre.ua

В Ровенской области киберполиция разоблачила группу хакеров, которые украли у украинцев более чем на 5 млн гривен, информирует пресс-служба ведомства.

Сообщается, что злоумышленники создали бот-сеть, которая сканировала и перебирала пароли к компьютерам для получения полного контроля над ними. Получив доступ, в том числе и к онлайн-банкингу, хакеры перечисляли все средства со счетов владельца зараженного компьютера на подконтрольные счета.

По словам полицейских, группировка состояла из четырех человек в возрасте от 26 до 30 лет. По их месту жительства правоохранители провели обыски и изъяли компьютерную технику, дополнительные носители информации и черновые записи.

Уголовное производство открыто по статье 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров) и статье 115 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в конце декабря в Хмельницком задержали компьютерщика, незаконно собиравшего налоговые данные во время установки программ.


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