В результате обновления Yelp компании лишились большого количества отзывов

В конце октября – начале ноября Yelp обновил свой алгоритм, в результате чего многие компании лишились большого количества отзывов: они были помечены как «не рекомендуемые». Изменения заметил основатель агентства digital-маркетинга Classy Brain Крейг Маунт (Craig Mount). Анализом апдейта он поделился с Search Engine Land .

По слова Маунта, в ноябре один из его клиентов заметил, что около 40% его отзывов попали в раздел «not recommended» на Yelp.

Маунт проверил компанию и выяснил, что она оказалась не единственной, кто пострадал в результате так называемого «Ghost Update». Как оказалось, некоторые бизнесы потеряли более 1000 отзывов.

В Yelp заявили, что алгоритм обновляется постоянно:

Позже в компании также добавили , что «то, какие отзывы рекомендуются на страницах компаний, меняется по мере получения новой информации».

Обновление Yelp активно обсуждается англоязычными специалистами на форуме Local Search . Один из его участников написал, что апдейт произошёл в районе 8 ноября, а его результатом стало исчезновение тысяч отзывов.

Известный специалист по локальному поиску Джой Хоукинс (Joy Hawkins) рассказала, что её клиент потерял около 7 отзывов – на начало ноября их было 42, а на середину декабря стало 35.

Ещё один участник написал, что его компания лишилась половины положительных отзывов.

По данным Маунта, обновление было запущено по всей платформе и коснулось всех представленных на ней бизнесов.