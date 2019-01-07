В результате обновления Yelp компании лишились большого количества отзывов
В конце октября – начале ноября Yelp обновил свой алгоритм, в результате чего многие компании лишились большого количества отзывов: они были помечены как «не рекомендуемые». Изменения заметил основатель агентства digital-маркетинга Classy Brain Крейг Маунт (Craig Mount). Анализом апдейта он поделился с
По слова Маунта, в ноябре один из его клиентов заметил, что около 40% его отзывов попали в раздел «not recommended» на Yelp.
Маунт проверил компанию и выяснил, что она оказалась не единственной, кто пострадал в результате так называемого «Ghost Update». Как оказалось, некоторые бизнесы потеряли более 1000 отзывов.
В Yelp заявили, что алгоритм обновляется постоянно:
Позже в компании также
Обновление Yelp активно обсуждается англоязычными специалистами на форуме
Известный специалист по локальному поиску Джой Хоукинс (Joy Hawkins) рассказала, что её клиент потерял около 7 отзывов – на начало ноября их было 42, а на середину декабря стало 35.
Ещё один участник написал, что его компания лишилась половины положительных отзывов.
По данным Маунта, обновление было запущено по всей платформе и коснулось всех представленных на ней бизнесов.
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07.01.2019 08:09