В результате обновления Yelp компании лишились большого количества отзывов

В конце октября – начале ноября Yelp обновил свой алгоритм, в результате чего многие компании лишились большого количества отзывов: они были помечены как «не рекомендуемые». Изменения заметил основатель агентства digital-маркетинга Classy Brain Крейг Маунт (Craig Mount). Анализом апдейта он поделился с Search Engine Land.

По слова Маунта, в ноябре один из его клиентов заметил, что около 40% его отзывов попали в раздел «not recommended» на Yelp.

Маунт проверил компанию и выяснил, что она оказалась не единственной, кто пострадал в результате так называемого «Ghost Update». Как оказалось, некоторые бизнесы потеряли более 1000 отзывов.

В Yelp заявили, что алгоритм обновляется постоянно:

Позже в компании также добавили, что «то, какие отзывы рекомендуются на страницах компаний, меняется по мере получения новой информации».

Обновление Yelp активно обсуждается англоязычными специалистами на форуме Local Search. Один из его участников написал, что апдейт произошёл в районе 8 ноября, а его результатом стало исчезновение тысяч отзывов.

Известный специалист по локальному поиску Джой Хоукинс (Joy Hawkins) рассказала, что её клиент потерял около 7 отзывов – на начало ноября их было 42, а на середину декабря стало 35.

Ещё один участник написал, что его компания лишилась половины положительных отзывов.

По данным Маунта, обновление было запущено по всей платформе и коснулось всех представленных на ней бизнесов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Google тестирует новую функцию для блоков с ответами на основе AMPGoogle тестирует новую функцию для блоков с ответами на основе AMP
Хакеры опубликовали личные данные сотен немецких политиковХакеры опубликовали личные данные сотен немецких политиков
Джон Мюллер о создании AMP-only сайтовДжон Мюллер о создании AMP-only сайтов
Google поддерживает Unicode в результатах локального поискаGoogle поддерживает Unicode в результатах локального поиска
Google больше не поддерживает Unicode в локальной выдачеGoogle больше не поддерживает Unicode в локальной выдаче
Блок рекламы


Похожие новости
Сотрудники Google: мы больше не верим, что для компании на первом месте ценности, а не прибыльСотрудники Google: мы больше не верим, что для компании на первом месте ценности, а не прибыль
Директор по развитию бизнеса WhatsApp уходит из компанииДиректор по развитию бизнеса WhatsApp уходит из компании
Google позволил пользователям добавлять хештеги к отзывам на компанииGoogle позволил пользователям добавлять хештеги к отзывам на компании
Сотрудники Google протестуют против отношения компании к сексуальным домогательствамСотрудники Google протестуют против отношения компании к сексуальным домогательствам
В Google Maps можно будет подписываться на обновления компанийВ Google Maps можно будет подписываться на обновления компаний
Google анонсировал обновления для Click-to-Message Ads и данных о посещениях магазиновGoogle анонсировал обновления для Click-to-Message Ads и данных о посещениях магазинов
Facebook сообщил об утечке данных 30 млн пользователей в результате недавнего взломаFacebook сообщил об утечке данных 30 млн пользователей в результате недавнего взлома
Google о недавних обновлениях поисковых алгоритмовGoogle о недавних обновлениях поисковых алгоритмов
Программист Google выпустил иронический комикс про работу в компанииПрограммист Google выпустил иронический комикс про работу в компании
Google не возражает против копирования на сайт отзывов из других ресурсовGoogle не возражает против копирования на сайт отзывов из других ресурсов
Последние новости
Подгружаем последние новости