СБУ задержала 11 администраторов антиукраинских пабликов в соцсетях

Силовики обнаружили доказательства, что задержанные получали материалы и оплату из РоSSии.

Служба безопасности Украины выявила и задержала 11 граждан, занимавшихся администрированием антиукраинских пабликов в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

"Оперативники спецслужбы задокументировали противоправную деятельность шести жителей Одессы, двух - Киевщины, жителя Бахмута в Донецкой области и жителей Черновицкой и Ивано-Франковской областей, которые были администраторами антиукраинских сообществ в роSSийских социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассники". Модераторы по указанию из РоSSии размещали в соцсетях материалы с призывами к изменению границ территории Украины и с поддержкой террористических организаций "Л/ДНР". За антиукраинскую деятельность злоумышленники получали денежное вознаграждение от роSSийских кураторов", - сказано в сообщении.

В ходе обысков у задержанных изъяли компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами размещения антиукраинских материалов и получения указаний от роSSийских спецслужб.

Действия злоумышленников квалифицированы по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сотрудники киберполиции провели обыски в офисе Коммунистической партии Украины, закрыли сайт организации и изъяли компьютерную технику.