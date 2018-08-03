СБУ задержала 11 администраторов антиукраинских пабликов в соцсетях

Силовики обнаружили доказательства, что задержанные получали материалы и оплату из РоSSии.

СБУ задержала 11 администраторов антиукраинских пабликов в соцсетях
Фото: LB.ua

Служба безопасности Украины выявила и задержала 11 граждан, занимавшихся администрированием антиукраинских пабликов в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали противоправную деятельность шести жителей Одессы, двух - Киевщины, жителя Бахмута в Донецкой области и жителей Черновицкой и Ивано-Франковской областей, которые были администраторами антиукраинских сообществ в роSSийских социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассники". Модераторы по указанию из РоSSии размещали в соцсетях материалы с призывами к изменению границ территории Украины и с поддержкой террористических организаций "Л/ДНР". За антиукраинскую деятельность злоумышленники получали денежное вознаграждение от роSSийских кураторов", - сказано в сообщении.

В ходе обысков у задержанных изъяли компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами размещения антиукраинских материалов и получения указаний от роSSийских спецслужб.

Действия злоумышленников квалифицированы по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сотрудники киберполиции провели обыски в офисе Коммунистической партии Украины, закрыли сайт организации и изъяли компьютерную технику.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Тестировщик получил доступ к корпоративным сервисам «Киевстар». Ему предложили $50Тестировщик получил доступ к корпоративным сервисам «Киевстар». Ему предложили $50
В Киеве отключили аналоговое ТВ. C 1 сентября оно исчезнет по странеВ Киеве отключили аналоговое ТВ. C 1 сентября оно исчезнет по стране
Google запустила в Нигерии бесплатные беспроводные точки доступаGoogle запустила в Нигерии бесплатные беспроводные точки доступа
Google Assistant признали более точным, чем Alexa, Cortana и SiriGoogle Assistant признали более точным, чем Alexa, Cortana и Siri
В США и Европе арестованы трое украинцев. Их обвиняют в управлении знаменитой кибергруппировкой Fin7
Блок рекламы


Похожие новости
Киберполиция задержала подозреваемого в DDOS-атаках на охранные предприятия в Запорожье и МариуполеКиберполиция задержала подозреваемого в DDOS-атаках на охранные предприятия в Запорожье и Мариуполе
Facebook запустил новые функции для администраторов группFacebook запустил новые функции для администраторов групп
Киберполиция разоблачила хакера, который взламывал страницы в соцсетях и интернет-магазиныКиберполиция разоблачила хакера, который взламывал страницы в соцсетях и интернет-магазины
Киберполиция задержала хакера, который сдававал "в аренду" созданные им вирусыКиберполиция задержала хакера, который сдававал "в аренду" созданные им вирусы
Киберполиция задержала подозреваемого во взломе сайта министерстваКиберполиция задержала подозреваемого во взломе сайта министерства
BuzzSumo: с 2015 года количество репостов в соцсетях сократилось на 50%BuzzSumo: с 2015 года количество репостов в соцсетях сократилось на 50%
Полиция задержала сбежавшего организатора бот-сети AvalancheПолиция задержала сбежавшего организатора бот-сети Avalanche
СБУ прекратила деятельность 388 антиукраинских интернет-агитаторовСБУ прекратила деятельность 388 антиукраинских интернет-агитаторов
Киберполиции задержала роССиянина, который организовал сеть интернет-мошенников во ЛьвовеКиберполиции задержала роССиянина, который организовал сеть интернет-мошенников во Львове
Публикация в соцсетях множества фото может быть признаком депрессии, – исследование в СШАПубликация в соцсетях множества фото может быть признаком депрессии, – исследование в США
Последние новости
Подгружаем последние новости