СБУ задержала 11 администраторов антиукраинских пабликов в соцсетях
Силовики обнаружили доказательства, что задержанные получали материалы и оплату из РоSSии.
Служба безопасности Украины выявила и задержала 11 граждан, занимавшихся администрированием антиукраинских пабликов в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Оперативники спецслужбы задокументировали противоправную деятельность шести жителей Одессы, двух - Киевщины, жителя Бахмута в Донецкой области и жителей Черновицкой и Ивано-Франковской областей, которые были администраторами антиукраинских сообществ в роSSийских социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассники". Модераторы по указанию из РоSSии размещали в соцсетях материалы с призывами к изменению границ территории Украины и с поддержкой террористических организаций "Л/ДНР". За антиукраинскую деятельность злоумышленники получали денежное вознаграждение от роSSийских кураторов", - сказано в сообщении.
Действия злоумышленников квалифицированы по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, сотрудники киберполиции провели обыски в офисе Коммунистической партии Украины, закрыли сайт организации и изъяли компьютерную технику.
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03.08.2018 10:51