Bitmain возвращает жизнь в заброшенные шахтёрские городки Техаса

По сообщению местного новостного агентства KXAN в одном из округов штата Техас, китайский производитель оборудования для майнинга компания Bitmain выбрала площадку для организации в США очередной фермы для добычи криптовалют. Ферма будет построена в городке Рокдейл округа Майлам (Milam County). По данным на 2010 год, численность населения городка составляла 5851 человек. К этому времени город едва не стал городом-призраком ввиду стагнации американской угольно-добывающей отрасли. Добыча угля в округе была прекращена, после чего в 2017 году в городе была остановлена угольная электростанция и выпускающий алюминий завод Alcoa. Жизнь замерла.

Billy Hathorn / Wikimedia Commons

Компания Bitmain всего за четыре года взлетела до небес. Её операционная прибыль за 2017 год составила от $3 до $4 млрд. По данным Fortune, только за первый квартал 2018 года компания получила выручку в объёме $1,1 млрд. Проект криптофермы в Рокдейле должен стать частью плана Bitmain по расширению деятельности в США . В июле Bitmain открыла в Кремниевой долине офис площадью 18 580 м2 и рассчитывает выйти в США на рынок ценных бумаг с собственными акциями (IPO).

Cryptoze

Городок Рокдейл привлёк Bitmain наличием мощной и разветвлённой электросети (спасибо заводу по производству алюминия). Тем самым площадка в Рокдейл может стать главной майнинговой фермой компании в США . Но даже если интерес к майнингу внезапно упадёт, в запасе у Bitmain остаётся поддержка сервисов по организации блокчейн и перспективное направление по созданию платформ с искусственным интеллектом. Китайский разработчик создаёт собственный ИИ под именем Sophon и намерен активно работать в этой сфере.



