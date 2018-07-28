«Город 5G»: инфраструктура будущего в представлении Samsung

Компания Samsung Electronics развернула в Сувоне (Южная Корея) так называемый «Город 5G» — зону для демонстрации возможностей мобильной связи пятого поколения.

В состав инфраструктуры входят «5G-стадион», «Центр подключения 5G» и «5G-киоск». Эти элементы позволяют получить представление о том, как может выглядеть мегаполис, в котором все составляющие повседневной жизни человека связаны между собой с помощью 5G-сети.

В частности, «5G-стадион» позволяет одновременно обеспечить большое количество зрителей стабильным потоковым видео в высоком разрешении. Причём сеть нового поколения обеспечит минимальные задержки.

«Центр подключения 5G», в свою очередь, демонстрирует один из важнейших аспектов реализации технологии 5G в интеллектуальной городской среде. Уличные камеры наблюдения, цифровые видеопанели и различные датчики подключаются к информационной сети посредством 5G-связи, а также других беспроводных технологий, таких как Wi-Fi, Bluetooth и Zigbee.

Инфраструктура нового поколения позволит организовывать видеонаблюдение в формате высокой чёткости, контролировать транспортные потоки, а также отслеживать ситуацию в городской среде. Получаемые в реальном времени данные позволят средствам искусственного интеллекта оптимизировать работу городских систем и служб.

Наконец, «5G-киоск» выполняет функции беспроводной точки доступа для скоростного подключения к Интернету — скорость загрузки данных достигает 3 Гбит/с. Благодаря специально оптимизированному оборудованию в зоне покрытия «5G-киоска» станут доступны такие сервисы, как скачивание видео в высоком разрешении, загрузка карт и объёмных пакетов обновлений для автономных автомобилей.



