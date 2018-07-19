Y Combinator объявил новый набор на бесплатный онлайн-курс для стартапов. Лучшие выпускники получат по $10 000

Курс называется «Стартап-школа» и ориентирован на тех, кто уже запустил или собирается запустить свой стартап в ближайшее время. Чтобы получить полный доступ к курсу, нужно зарегистрироваться до 13 августа. Количество мест ограничено. Обучение стартует 27 августа, пишут AIN.UA .

Зарегистрированных участников распределят по группам, каждой из которых назначат ментора из числа выпускников Y Combinator. Раз в неделю с ними будут проводить менторские онлайн-сессии. Также участникам курса Y Combinator обещает членство в своем комьюнити с доступом к почти 3000 стартап-основателям в 140 странах мира, партнерам акселератора, среди Amazon, Stripe и другие, и их эксклюзивным предложениям. Помимо этого, зарегистрированные участники получат доступ к обсуждениям в Slack и по email.

Те, кто не прошел регистрацию и не вошел в число полноправных участников школы, все равно смогут получить доступ ко всему контенту курса бесплатно. Но менторство, членство и шанс выиграть один из сотни грантов такие участники не получат. Подать заявку можно здесь.

Это не первая онлайн «Стартап-школа» при Y Combinator — первый курс акселератор провел прошлой весной. Тогда идею запуска школы президент акселератора Сэм Альтман объяснил так:

«Наша цель — реплицировать большинство опыта Y Combinator».

Лекции прошлого курса доступны на сайте программы. Среди лекторов такие селебрити, как Илон Маск (Tesla), Ян Кум (WhatsApp), Патрик Коллисон, Стиви Хаффман (Reddit), Адам ДиАнджело (Quora), вице-президент Facebook по росту Алекс Шульц, Джейсон Лемкин (SaaStr), инвестор Винод Хосла (Khosla Ventures) и другие.