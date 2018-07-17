iGov передали на баланс государства. Дубилет и команда волонтеров продолжат работу в проекте

Передача сервиса государтсву планировалась с самого начала, когда площадка только создавалась. Это должно было произойти после независимого аудита iGov международной организацией Amnesty International, который успешно провели полтора года назад. Диалог с правительством об инициации процесса передачи волонтеры начали еще в апреле текущего года, пишут AIN.UA .

«iGov был создан, чтобы наши госорганы могли бесплатно и быстро запускать в интернете сервисы для граждан и бизнеса. С самого начала мы планировали идти по пути ProZorro — начаться, как волонтерская инициатива, и затем перейти на баланс государству. И вот, после длительного аудита и согласований, это произошло», — написал Дубилет в Facebook.

Ранее, чтобы запустить на iGov новый сервис, волонтеры вынуждены были вести устный диалог с мэрами, руководителям областей и районов и буквально уговаривать каждого внедрить услугу в электронном виде с возможностью оформления через площадку. «В 99% случаев мы получали ответ: вы — негосударственная структура, поэтому мы будем осваивать бюджеты и запускать услуги сами», — отмечает Дубилет. Именно поэтому услуги часто запускались точечно, например, только в Днепре — в родном городе инициативы, где была сосредоточена большая часть команды.

С передачей сервиса на баланс государства все преграды для запуска новых услуг в электронном виде будут сняты.

«Согласно закону про административные услуги, теперь iGov имеет полное легитимное право официально, а не в тестовом режиме, запускать услуги по всей стране».

«С точки зрения закона абсолютно все равно, переходим мы на баланс в центральный госорган или в региональный. Оказывать услуги будут по всей стране. В центральных госорганах все слишком заняты участием в международных симпозиумах, посвященных блокчейнам. А в Днепропетровской ОГА работают люди, которым важен результат, а не процесс», — пояснил Дубилет причины передачи сервиса на баланс именно Днепропетровской ОГА.

На сегодня через iGov доступно более 400 сервисов в Днепропетровской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой и других областях. Некоторые полностью онлайн, некоторые — в полуручном режиме. При этом, услуги можно легко «копировать» и запускать в любом регионе.

О том, что изменится после вступления iGov в официальный статус, также сообщила заместитель главы Днепроского горсовета Яника Мерило:

Дубилет и команда волонтеров, которые все это время развивали iGov, планируют и дальше участвовать в проекте. Команда останется без изменений в полном составе с той лишь разницей, что часть сотрудников теперь будет получать зарплату из бюджета, а часть, как и раньше — за счет общественной организации iGov (финансируется с продаж сервиса iDoc, запущенного в 2017 году).

«Теперь, с официальным статусом, мы все страшно заряжены на то, чтобы услуги перешли в электронную форму по всем регионам, а те услуги, которые уже внедрены — работали более качественно», — заявил Дубилет. Со следующей недели команда iGov начнет рассылать во все госорганы официальные запросы на внедрение новых онлайн-госуслуг.

UPD: По словам советника председателя Днепропетровской ОГА Юрия Голика, в Днепропетровской области более 300 услуг переведены в электронный вид. Одной из функций, которая появится на базе портала iGov после передачи государству, станет полноценный кабинет жителя. По его словам, такого сервиса нет ни в одном городе страны в том виде, в котором его задумали в Днепре. Позже будет спроецирован на все населенные пункты области.