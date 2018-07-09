В США священника из Украины осудили за участие в масштабной киберафере. Он «заработал» $14 млн

В понедельник федеральный суд Бруклина в Нью-Йорке признал выходца из Украины Виталия Корчевского виновным за его участие в международной киберафере. Будучи в прошлом профессиональным трейдером, он проворачивал многомиллионные сделки на бирже, основываясь на информации из еще не опубликованных пресс-релизов, которые добывали для него украинские хакеры. Таким образом Корчевский «заработал» по меньшей мере $14 млн. Об этом сообщает Bloomberg, пишут AIN.UA.

Речь идет о масштабном разоблачении хакерской группировки, которая состояла преимущественно из украинцев. В течение пяти лет — с 2010 по 2015 годы группировка воровала неопубликованные пресс-релизы у трех крупных сервисов PRNewswire, Marketwired и Business Wire (входит в Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта).

Украденные релизы хакеры передавали своим сообщникам, а они, в свою очередь, использовали информацию для успешной торговли на биржах акциями крупных компаний, таких как Boeing, Hewlett-Packard, Caterpillar, Oracle и других.

Для примера, в 2012 году хакеры украли пресс-релиз Caterpillar накануне его публикации. В релизе сообщалось, что прибыль компании выросла на 36%. За сутки мошенники скупили акции Caterpillar на сумму $8,3 млн, а когда релиз был опубликован, акции Caterpillar резко подорожали, и это обогатило преступников на $1 млн.

Это лишь один пример. Всего же хакеры украли по меньше мере 150 000 релизов и провернули на бирже более 1000 сделок, в результате чего пострадали более 100 компаний. Среди пострадавших Panera Bread Co., Caterpillar Inc., Home Depot Inc. and Advanced Micro Devices Inc.

Виталий Корчевский — гражданин США, выходец из Украины. Ранее Корчевский занимал должность вице-президента Morgan Stanley, после чего переехал в Пенсильванию и стал священником Славянской евангельской баптистской церкви в пригороде Филадельфии. По версии обвинения, Корчевский являлся центральной фигурой в мошеннической схеме. Он был арестован в августе 2015 года в своем доме в Глен Миллс в 2015 году и выпущен под залог в $100 000.

В США священника из Украины осудили за участие в масштабной киберафере. Он «заработал» $14 млн

Фото: Bloomberg

Прокуратура обнаружила в собственности Корчевского недвижимость в Пенсильвании и Грузии стоимостью около $5 млн, а также около $5 млн в банковских и брокерских счетах, которые правительство заморозило в день ареста. Еще миллионы долларов, по мнению прокурора, могли быть переведены церкви или за границу.

Помимо Корчевского арестовали еще одного трейдера с украинскими корнями — Владислава Халупского. Всего в деле замешано как минимум 10 хакеров и трейдеров из США и Украины. Среди них Иван Турчинов, Александр Еременко, Аркадий Дубовой, Игорь Дубовой и Павел Дубовой. Последние трое — одна семья. Отец Аркадий и сын Игорь живут в США, а еще один сын Павел — в Украине.


Майя Яровая, AIN


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