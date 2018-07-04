Alibaba разработала ИИ-инструмент для создания описаний товаров

Alimama, подразделение digital-маркетинга ecommerce-гиганта Alibaba, выпустило инструмент, автоматически создающий описания товаров на китайском языке. Сервис работает на основе искусственного интеллекта и может генерировать 20 тыс. строчек текста в секунду.

Компания также сообщила, что инструмент успешно прошёл тест Тьюринга . При этом подробностей того, как этот тест проводился и когда, в Alimama не предоставили, а представитель компании от комментариев отказался.

Для написания текстов ИИ-копирайтер анализирует миллионы готовых образцов описаний на Tmall и Taobao. Для этого он использует алгоритмы глубинного обучения и обработки естественного языка.

Инструмент прост в использовании: чтобы получить текст, достаточно ввести ссылку на страницу товара и нажать на кнопку «Produce Smart Copy». Затем можно скорректировать длину и общий тон текста, выбрав из доступных вариантов: рекламный, функциональный, развлекательный, поэтический или душевный.

По данным Alimama, инструмент используется в среднем около миллиона раз в день на таких сайтах, как Taobao, Tmall, Mei.com и 1688.com. Среди пользователей сервиса значатся Esprit, Dickies и другие бренды.