Alibaba разработала ИИ-инструмент для создания описаний товаров
Alimama, подразделение digital-маркетинга ecommerce-гиганта Alibaba, выпустило инструмент, автоматически создающий описания товаров на китайском языке. Сервис работает на основе искусственного интеллекта и может генерировать 20 тыс. строчек текста в секунду.
Компания также сообщила, что инструмент успешно прошёл
Для написания текстов ИИ-копирайтер анализирует миллионы готовых образцов описаний на Tmall и Taobao. Для этого он использует алгоритмы глубинного обучения и обработки естественного языка.
Инструмент прост в использовании: чтобы получить текст, достаточно ввести ссылку на страницу товара и нажать на кнопку «Produce Smart Copy». Затем можно скорректировать длину и общий тон текста, выбрав из доступных вариантов: рекламный, функциональный, развлекательный, поэтический или душевный.
По данным Alimama, инструмент используется в среднем около миллиона раз в день на таких сайтах, как Taobao, Tmall, Mei.com и 1688.com. Среди пользователей сервиса значатся Esprit, Dickies и другие бренды.
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04.07.2018 12:10