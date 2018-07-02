WhatsApp добавил новую настройку для групп

Мессенджер WhatsApp объявил о добавлении новой настройки для групп. С её помощью можно запретить отправлять сообщения в группу всем участникам, кроме администраторов.

«Пользователи уже используют группы для получения важной информации – например, от школьных учителей, региональных центров и некоммерческих организаций. Теперь администраторам групп будет проще доносить необходимую информацию до своих участников», — говорится в блоге WhatsApp.

Чтобы включить эту настройку, нужно:

Открыть группу в WhatsApp.

Нажать «Меню» в правом верхнем углу > «Инфо о группе».

Нажать «Настройки группы» > «Отправка сообщений».

Выбрать «Только админы».

Нажать «Подтвердить».

Новая настройка запущена по всему миру и доступна всем пользователям мессенджера.

Напомним, что в мае WhatsApp значительно расширил функциональность групп, позволив администраторам добавлять описание; контролировать, кто может изменять тему, картинку и оформления группы, и другие возможности.