WhatsApp добавил новую настройку для групп
Мессенджер WhatsApp
«Пользователи уже используют группы для получения важной информации – например, от школьных учителей, региональных центров и некоммерческих организаций. Теперь администраторам групп будет проще доносить необходимую информацию до своих участников», — говорится в блоге WhatsApp.
Чтобы включить эту настройку, нужно:
- Открыть группу в WhatsApp.
- Нажать «Меню» в правом верхнем углу > «Инфо о группе».
- Нажать «Настройки группы» > «Отправка сообщений».
- Выбрать «Только админы».
- Нажать «Подтвердить».
Новая настройка запущена по всему миру и доступна всем пользователям мессенджера.
Напомним, что в мае WhatsApp значительно расширил функциональность групп, позволив администраторам добавлять описание; контролировать, кто может изменять тему, картинку и оформления группы, и другие возможности.
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Internet и сети
02.07.2018 11:58