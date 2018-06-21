"Миротворец" подвергается массовой "фейк-атаке"

Информационный центр сообщает о тиражировании фейка о самом "Миротворце".

Сайт "Миротворец" подвергается мощной информационной "фейк"-атаке.

По данным информационного портала, в последние сутки роSSийские СМИ массово публикуют и распространяют фейковую информацию о том, что в базу данных "Миротворца" якобы внесен президент США Дональд Трамп "за якобы его высказывания о том что Крым теперь принадлежит РоSSии".

"Эта фейк атака делается с целью введения в заблуждение западных дипломатов. Проект "Миротворец" собирает данные из открытых источников по лицам, наносящим вред Национальной безопасности Украины - сепаратистах, террористах, пропагандистах ненависти и агрессии против Украины", - сказано в заявлении.