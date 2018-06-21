"Миротворец" подвергается массовой "фейк-атаке"
Информационный центр сообщает о тиражировании фейка о самом "Миротворце".
Сайт "Миротворец" подвергается мощной информационной "фейк"-атаке.
По данным информационного портала, в последние сутки роSSийские СМИ массово публикуют и распространяют фейковую информацию о том, что в базу данных "Миротворца" якобы внесен президент США Дональд Трамп "за якобы его высказывания о том что Крым теперь принадлежит РоSSии".
"Эта фейк атака делается с целью введения в заблуждение западных дипломатов. Проект "Миротворец" собирает данные из открытых источников по лицам, наносящим вред Национальной безопасности Украины - сепаратистах, террористах, пропагандистах ненависти и агрессии против Украины", - сказано в заявлении.
Напомним, на прошлой неделе на ресурсе BuzzFeed появилась информация о том, что Дональд Трамп назвал Крым роSSийским. Это заявление, не проверяя, массово растиражировали СМИ. Позже выяснилось, что слова американского президента вырваны из контекста, более того, Белый дом в официальном заявлении подтвердил, что не признает аннексию Крыма Россией.
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21.06.2018 20:43