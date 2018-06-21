Комитет ЕС одобрил закон об авторском праве, который приведет к исчезновению мемов
Комитет Евросоюза одобрил закон, обязывающий интернет-сайты автоматически проверять контент на наличие авторских прав.
Два пункта этой директивы (статья 11 и 13) вызвали волну неодобрения со стороны крупнейших интернет-компаний и рядовых пользователей сети. В них оговаривается, что администрация интернет-платформ — в том числе и соцсетей — должна принять меры для обеспечения функционирования соглашений, заключенных с правообладателями в отношении использования их произведений.
Интернет-специалисты отмечают, что в результате принятия закона могут исчезнуть мемы, так как большинство из них базируется на изображениях известных людей и моментах из популярных сериалов и телешоу, защищенных авторскими правами.
Кроме того, если популярные и крупные интернет-порталы еще способны наладить работу автоматических фильтров, то небольшим сайтам подобная инфраструктура может оказаться не по карману.
«Статья 13 делает беспрецедентный шаг к трансформации интернета из открытой платформы для обмена и инноваций в инструмент для автоматизированного наблюдения и контроля за пользователями», — говорится в открытом письме, которое подписали создатель Всемирной паутины, изобретатель URL и HTML Тим Бернерс-Ли, создатель «Википедии» Джимми Уэйлс и создатель протоколов TCP/IP Винтон Серф.
Окончательное решение о судьбе закона будет принято после того, как его одобрят представители стран-членов ЕС.
Напомним, 25 мая 2018 года на территории ЕС вступили в силу новые правила обработки персональных данных (GDPR). Данный регламент заменил собой рамочную Директиву о защите персональных данных 95/46/ЕС от 24 октября 1995 года.
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