Комитет ЕС одобрил закон об авторском праве, который приведет к исчезновению мемов

Комитет Евросоюза одобрил закон, обязывающий интернет-сайты автоматически проверять контент на наличие авторских прав.

Два пункта этой директивы (статья 11 и 13) вызвали волну неодобрения со стороны крупнейших интернет-компаний и рядовых пользователей сети. В них оговаривается, что администрация интернет-платформ — в том числе и соцсетей — должна принять меры для обеспечения функционирования соглашений, заключенных с правообладателями в отношении использования их произведений.

Интернет-специалисты отмечают, что в результате принятия закона могут исчезнуть мемы, так как большинство из них базируется на изображениях известных людей и моментах из популярных сериалов и телешоу, защищенных авторскими правами.

Кроме того, если популярные и крупные интернет-порталы еще способны наладить работу автоматических фильтров, то небольшим сайтам подобная инфраструктура может оказаться не по карману.

«Статья 13 делает беспрецедентный шаг к трансформации интернета из открытой платформы для обмена и инноваций в инструмент для автоматизированного наблюдения и контроля за пользователями», — говорится в открытом письме, которое подписали создатель Всемирной паутины, изобретатель URL и HTML Тим Бернерс-Ли, создатель «Википедии» Джимми Уэйлс и создатель протоколов TCP/IP Винтон Серф.

Окончательное решение о судьбе закона будет принято после того, как его одобрят представители стран-членов ЕС.

Напомним, 25 мая 2018 года на территории ЕС вступили в силу новые правила обработки персональных данных (GDPR). Данный регламент заменил собой рамочную Директиву о защите персональных данных 95/46/ЕС от 24 октября 1995 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Adobe получила рекордную выручку благодаря облачному бизнесуAdobe получила рекордную выручку благодаря облачному бизнесу
Банк международных расчетов: биткоин может обрушить интернет
Великобритания и другие страны связали вирус NotPetya с Россией, - шеф GCHQВеликобритания и другие страны связали вирус NotPetya с Россией, - шеф GCHQ
Мошенники из Днепра создали сеть фейковых сайтов для конвертации криптовалют (список)Мошенники из Днепра создали сеть фейковых сайтов для конвертации криптовалют (список)
Германия обвинила роSSийских хакеров в атаке на энергосетиГермания обвинила роSSийских хакеров в атаке на энергосети
Блок рекламы


Похожие новости
«Завтра с таким могут прийти в Украине»: роSSийская компания хочет заблокировать «Розетку», ссылаясь на законы РФ
YouTube запустит отдельный стриминговый музыкальный сервис, который заменит Google Music
Появился черновик нового законопроекта о легализации криптовалют в Украине: главные положения
Львовяне запустили онлайн-сервис Garbage31, который поможет сократить количество бытовых отходов в УкраинеЛьвовяне запустили онлайн-сервис Garbage31, который поможет сократить количество бытовых отходов в Украине
Закон о кибербезопасности вступил в силуЗакон о кибербезопасности вступил в силу
Не GDPR единым: какие законы ЕС придется соблюдать украинскому бизнесуНе GDPR единым: какие законы ЕС придется соблюдать украинскому бизнесу
Французское правительство обвиняется в незаконном захвате домена France.comФранцузское правительство обвиняется в незаконном захвате домена France.com
ЕС представит новый закон о конфиденциальности информацииЕС представит новый закон о конфиденциальности информации
В США хотят законодательно ограничить использование онлайн-данныхВ США хотят законодательно ограничить использование онлайн-данных
Киберполиция разоблачила хакера, который взламывал страницы в соцсетях и интернет-магазиныКиберполиция разоблачила хакера, который взламывал страницы в соцсетях и интернет-магазины
Последние новости
Подгружаем последние новости