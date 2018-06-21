Комитет ЕС одобрил закон об авторском праве, который приведет к исчезновению мемов

Комитет Евросоюза одобрил закон, обязывающий интернет-сайты автоматически проверять контент на наличие авторских прав.

Два пункта этой директивы (статья 11 и 13) вызвали волну неодобрения со стороны крупнейших интернет-компаний и рядовых пользователей сети. В них оговаривается, что администрация интернет-платформ — в том числе и соцсетей — должна принять меры для обеспечения функционирования соглашений, заключенных с правообладателями в отношении использования их произведений.

Интернет-специалисты отмечают, что в результате принятия закона могут исчезнуть мемы, так как большинство из них базируется на изображениях известных людей и моментах из популярных сериалов и телешоу, защищенных авторскими правами.

Кроме того, если популярные и крупные интернет-порталы еще способны наладить работу автоматических фильтров, то небольшим сайтам подобная инфраструктура может оказаться не по карману.

«Статья 13 делает беспрецедентный шаг к трансформации интернета из открытой платформы для обмена и инноваций в инструмент для автоматизированного наблюдения и контроля за пользователями», — говорится в открытом письме , которое подписали создатель Всемирной паутины, изобретатель URL и HTML Тим Бернерс-Ли, создатель «Википедии» Джимми Уэйлс и создатель протоколов TCP/IP Винтон Серф.

Окончательное решение о судьбе закона будет принято после того, как его одобрят представители стран-членов ЕС .