Вitcoin вернулся к цене 7 тысяч долларов за монету

Криптовалюта Вitcoin сегодня утром подешевела ниже 7 тыс долларов.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на данные CoinMarketCap.

Вitcoin снижался в цене на 11,58%, до 6,808 тыс долларов.

Однако затем криптовалюта снова начала расти и на 12:00 снижение в цене Вitcoin составило 5,38% — до 7,177 тыс долларов.

Альтернативные криптовалюты также снижались в цене.

Ethereum дешевел на 3,67%, до 401,9 доллара, Ripple — на 4,6%, до 0,523 доллара, Bitcoin Cash терял 5,66%, опускаясь до 737,3 доллара.

Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 270,26 млрд долларов. На долю Bitcoin приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.