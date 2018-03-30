Вitcoin вернулся к цене 7 тысяч долларов за монету
Криптовалюта Вitcoin сегодня утром подешевела ниже 7 тыс долларов.
Об этом сообщает
Вitcoin снижался в цене на 11,58%, до 6,808 тыс долларов.
Однако затем криптовалюта снова начала расти и на 12:00 снижение в цене Вitcoin составило 5,38% — до 7,177 тыс долларов.
Альтернативные криптовалюты также снижались в цене.
Ethereum дешевел на 3,67%, до 401,9 доллара, Ripple — на 4,6%, до 0,523 доллара, Bitcoin Cash терял 5,66%, опускаясь до 737,3 доллара.
Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 270,26 млрд долларов. На долю Bitcoin приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.
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30.03.2018 13:20