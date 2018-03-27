Apple работает над Apple Worldwide Video

У Apple есть команда из сорока человек, которая работает над Apple Worldwide Video. Она создает оригинальный контент и строит большую штаб-квартиру для своего развлекательного подразделения в Калвер-Сити, штат Калифорния.

Apple планирует расширить свое шоу и открывает отделения для взрослых, детских шоу и виделматерилы, ориентируемые на Латинскую Америку и Европу.

В августе прошлого года The Wall Street Journal сообщила, что Apple будет тратить 1 млрд долларов на приобретение и производство оригинальных телешоу в течение 2018 года. Но, NYT заявляет, что компания находится на пути к тому, чтобы тратить намного больше, чем эта сумма.

Для сравнения, Netflix планирует потратить 8 миллиардов долларов на оригинальные телешоу и фильмы в 2018 году.

Пока нет никаких указаний о том, как потоковая служба Apple может работать, но, скорее всего, это будет услуга подписки.