На сайте Гидрометцентра нашли майнер криптовалюты

Скрипт не пытались спрятать.

Встраиваемый в сайты JavaScript-майнер CoinHive, предназначенный для добычи криптовалюты Monero, нашли на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра, сообщает altcoin.info.

Скрипт установили в самом начале HTML-кода, не прятали в других файлах и не маскировали другими методами. К настоящему времени майнер удалили.

Издание предполагает, что сайт мог стать жертвой взломщиков, но есть вероятность и того, что скрытым майнингом занимались технические специалисты Гидрометцентра.

Скрипты для скрытого майнинга определяются большинством антивирусных программ как вредоносные. Их работа в браузере может приводить к 100% загруженности компьютера и его зависанию, что чревато потерей данных.

С октября 2017 года скрипт CoinHive занимает шестое место в списке самых распространенных вредоносных программ.