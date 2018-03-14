На сайте Гидрометцентра нашли майнер криптовалюты

Скрипт не пытались спрятать.

На сайте Гидрометцентра нашли майнер криптовалюты
Фото: http://meteo.gov.ua/

Встраиваемый в сайты JavaScript-майнер CoinHive, предназначенный для добычи криптовалюты Monero, нашли на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра, сообщает altcoin.info.

Скрипт установили в самом начале HTML-кода, не прятали в других файлах и не маскировали другими методами. К настоящему времени майнер удалили.

Издание предполагает, что сайт мог стать жертвой взломщиков, но есть вероятность и того, что скрытым майнингом занимались технические специалисты Гидрометцентра.

Скрипты для скрытого майнинга определяются большинством антивирусных программ как вредоносные. Их работа в браузере может приводить к 100% загруженности компьютера и его зависанию, что чревато потерей данных.

С октября 2017 года скрипт CoinHive занимает шестое место в списке самых распространенных вредоносных программ.


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