На сайте Гидрометцентра нашли майнер криптовалюты
Скрипт не пытались спрятать.
Встраиваемый в сайты JavaScript-майнер CoinHive, предназначенный для добычи криптовалюты Monero, нашли на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра, сообщает altcoin.info.
Скрипт установили в самом начале HTML-кода, не прятали в других файлах и не маскировали другими методами. К настоящему времени майнер удалили.
Издание предполагает, что сайт мог стать жертвой взломщиков, но есть вероятность и того, что скрытым майнингом занимались технические специалисты Гидрометцентра.
Скрипты для скрытого майнинга определяются большинством антивирусных программ как вредоносные. Их работа в браузере может приводить к 100% загруженности компьютера и его зависанию, что чревато потерей данных.
С октября 2017 года скрипт CoinHive занимает шестое место в списке самых распространенных вредоносных программ.
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Internet и сети
14.03.2018 15:13