Треть украинцев никогда не пользуются Интернетом
1% респондентов затруднились ответить на вопрос.
Никогда не пользуются Интернетом 31% граждан Украины, сообщает ZN.UA со ссылкой на данные опроса GfK Ukraіne.
По данным соцопроса, каждый день пользуются Интернетом 44% украинцев, еще 10% пользуются 5-6 раз в неделю.
Кроме того, 7% респондентов пользуются Интернетом 3-4 раз в неделю, 5% - 1-2 раза в неделю.
Еще 1% респондентов затруднились ответить на вопрос.
Как сообщалось, около 60% россиян поддерживают создание изолированного сегмента интернета.
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13.02.2018 01:00