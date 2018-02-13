Треть украинцев никогда не пользуются Интернетом

1% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Никогда не пользуются Интернетом 31% граждан Украины, сообщает ZN.UA со ссылкой на данные опроса GfK Ukraіne.

По данным соцопроса, каждый день пользуются Интернетом 44% украинцев, еще 10% пользуются 5-6 раз в неделю.

Кроме того, 7% респондентов пользуются Интернетом 3-4 раз в неделю, 5% - 1-2 раза в неделю.

Еще 1% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Фото: ZN.UA

Как сообщалось, около 60% россиян поддерживают создание изолированного сегмента интернета.